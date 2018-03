Un lucru mai putin stiut despre urzici. Nu le mai consuma, daca suferi de aceasta boala

Stiri pe aceeasi tema

- Exista o boala care poate ramane ascunsa in organismul uman și 30 de ani pana a fi descoperita, fiind asociata cel mai des cu oboseala, scrie realitatea.net.Este vorba despre hepatita. Simptomele sale includ oboseala cronica, dureri articulare și pierderi de memorie.

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters. …

- Ionela Prodan a fost internata, din nou, in spital in dimineața acestei zile. Din pacate, medicii nu au vești bune pentru Anamaria Prodan, starea de sanatate a mamei sale inrautațindu-se dramatic in ultima perioada. Ionela Prodan a fost internata astazi in stare grava la Spitalul Elias din Capitala,…

- Andrei Gheorghe, regretatul om de radio și televiziune, va fi incinerat sâmbata. Nu este prima personalitate care alege aceasta varianta, dar o astfel de procedura intra în conflict cu normele bisericești ortodoxe.

- Urzica, o buruiana aparent neprietenoasa, este o planta apreciata de sute de ani in gastronomie, dar si in medicina umana si veterinara, culta si traditionala. Principiile active din planta au un spectru foarte larg de utilizare, in special in bucatarie si fitoterapie, dar pot fi folosite si in vopsitorie,…

- Intr-un comunciat menit sa infirme speculatiile din presa privind sanatatea sa, actorul indian Irrfan Khana transmis ca a fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina. Boala afecteaza sistemul hormonal si studii arata ca apare la 35 din 100.000 de oameni. "Afland ca am fost diagnosticat…

- De astazi, s-a modificat regimul de lucru a obiectivelor de semafoare, fiind inclusareținerea semnalului roșu pe str.N.Dimo din direcția A.Saharov cu opt secunde, și marirea semnalului verde a semaforului pe str.Dimo din direcția str.M.Costin, pentru fluidizarea transportului prin intersecție in siguranța.

- Soțul femeii care și-a ucis fetița de numai 4 ani a facut primele declarații. Marți seara (13 martie), Oana Neț i-a taiat venele copilei și a inecat-o in cada. Nimeni nu-și explica ce a transformat-o pe educatoarea de 38 de ani intr-o criminala. Barbatul ei spune ca femeia era foarte apropiata de fiica…

- Primul lucru pe care sa-l faci in timpul unui cutremur este sa te straduiești sa ramai calm. Panica duce la decizii care ne pot pune viața in pericol, scrie realitatea.net.La cutremur, primul impuls este sa fugim. Complet greșit, daca ne aflam in spații inchise.

- Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca despre tragediile care se tin lant in viata sa si sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand, tatal sau a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, exact aceeasi boala de care a murit…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat reprezentantii Consiliului Concurentei.Joi, patronatele din constructii…

- Odata cu venirea primaverii, pe tarabele din piete incep sa-si faca aparitia delicioasele ridichi rosii de luna, care dau savoare salatelor proaspete si sunt ideale pentru gustarici sanatoase sau pentru platouri cu aperitive.

- Despre banane se stie deja ca se numara printre cele mai sanatoase fructe, insa sunt persoane care ar trebui sa se fereasca de ele. Bananele contin de patru ori mai multe proteine, de trei ori mai mult fosfor, de cinci ori mai multa vitamina A si de doua ori mai multe vitamine si minerale.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, astazi, de la ora 9.30, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi....

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, joi, inaintea turneului de la Indian Wells, ca isi doreste sa fie in continuare furioasa pe teren, dar in acelasi timp trebuie sa fie si mai calma si sa nu se mai critice atat de aspru. ”Mereu caut perfectiunea, dar in acelasi timp stiu…

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Durere fara margini pentru un artist de la noi. Karym, artistul care a lansat anul trecut piesa „La doua capete” alaturi de Celia, trece prin momente grele. Tatal artistului se afla internat la Spitalul Municipal din Braila, asta dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: are cancer. Dupa ce…

- HOROSCOP BERBEC MARTEI 2018. Ar trebui sa incerce sa ramana atenti: in timp ce ei pot vedea totul clar, ar putea sa nu fie atat de evident pentru ceilalți si atunci este recomandat sa acorde timp tuturor. Atmosfera este propice pentru a le promova reacțiile prompte. Aceasta tendința insa trebuie…

- Uneori, organismul ofera indicii subtile ca ceva este in neregula cu tine. De aceea, fii atenta la aceste semne și mergi la medic. In spatele lor se poate ascunde o boala de inima, scrie realitatea.net.

- Acest ingredient este poate cel mai puternic și eficient lucru pe care il poți introduce in dieta ta, este un aliment care stimuleaza puternic intregul sistem imunitar și este un ”ucigaș” natural al celulelor canceroase. Semințele de chimen negru, caci despre el este vorba, au fost gasite și in mormantul…

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- Folosita din timpuri stravechi, aceasta planta are o puternica actiune sustinand functiile mentale si contribuind la cresterea capacitatii cardiace la efort. Considerata un simbol al sperantei si...

- Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit atacuri realizate cu un nou tip de malware, care folosește o vulnerabilitate de tip zero-day din aplicația Telegram pentru desktop. Vulnerabilitatea a fost folosita pentru a livra malware multifuncțional, care, in funcție de computer, poate fi utilizat ca backdoor…

- Lazio, care va veni miercuri la București pentru meciul din Europa League, va arata altfel impotriva lui FCSB. Potrivit Lazio News, antrenorul Simone Inzghi va face cel puțin 4 modificari. Caceres, Nani, Murgia și Caicedo vor juca din primul minut pe Național Arena. ...

- Portocalele sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic și vitamine din complexul B, însa, cu toate acestea, consumul acestora nu este recomandat tuturor. Iata ce spun specialiștii!

- Despre banane se stie deja ca se numara printre cele mai sanatoase fructe, insa sunt persoane care ar trebui sa se fereasca de ele. Bananele contin de patru ori mai multe proteine, de trei ori mai mult fosfor, de cinci ori mai multa vitamina A si de doua ori mai multe vitamine si minerale. Sunt, totodata,…

- Nimic nu se compara cu mirosul și cu gustul lor. Este racoritoare și energizanta. Iarna e sezonul lor, iar noi le consumam mai mult ca de obicei. Intr-adevar, sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate…

- Mai multi investitori si start-up-uri aleg sa isi faca intrarea pe piata criptomonedelor prin intermediul minatului, insa aceasta varianta presupune un capital de start foarte mare, incat minatul consuma o cantitate foarte mare de curent electric. Minerii sunt cei care, prin intermediul…

- Cat de mult putem trai cu aceasta acceptare atunci cand suntem in mijlocul derularii unei boli si ne confruntam cu simptomele ei neplacute sau chiar devastatoare? Cat ne ajuta sa intelegem aceste abordari noi cu privire la cauzele spirituale ale bolilor noastre. Desi pare dificil, atunci cand…

- Liviu Dragnea a aparut in fața presei, marți, unde a realizat un adevarat panegiric pentru Viorica Dancila, laudele mergand la superlativ. El a spus ca este un om al dialogului, parlamentar respectat la Bruxelles, atașata partidului, care va menține in permanența legatura cu partidul care a propus-o.…

- Banana este un fruct pe care multe persoane îl manânca la micul dejun sau ca gustare între mese. Însa, se pare ca nu oricine poate consuma acest fruct. Iata cine nu are voie sa consume banane!

- Un barbat a fost mușcat mortal de o cobra în timp ce acesta încerca sa îi coasa gura cu ața pentru a nu mai reprezenta un pericol. Șoferul auto din India a gasit reptila veninoasa stând relaxata la soare și a prins-o. Bhola Bath, care locuia…

- In perioada iernii, portocalele sunt cele mai consumate fructe, dar medicii atrag atenția sa aveți grija la cantitatea pe care o consumați. Portocalele sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate acestea,…

- Aceasta a declarat ca este ciudat ca Bogdan Despescu i-ar fi zis premierului, dupa cum citeaza Mihai Tudose, ca nu știa despre cazul lui Eugen Stan. In acest context, Ecaterina Andronescu intreaba cum de premierul știa ca Eugen Stan "a incurcat femeia" atunci cand a facut o agresiune in 2016.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, ca restructurarea Guvernului e o idee care trebuie privita cu seriozitate, dar nu folosita ca instrument intr-o batalie a orgoliilor. "Ideea de restructurare a Guvernului trebuie privita cu seriozitate, dar nu trebuie folosita ca…

- Conform Aliantei Nationale pentru Boli mentale din SUA, in occident, 1 din 5 adulti sufera anual de o boala mentala si 1 din 25 de adulti sufera anual de o boala mentala grava, care il impiedica sa-si desfasoare in mod normal activitatile de zi cu zi

- In mod normal, extremitațile sunt mai reci decat celelalte parți ale corpului, deoarece organismul trimite mai mult sange organelor importante. Totuși, daca ai mereu degetele reci, s-ar putea sa ai ceva probleme de sanatate, scrie realitatea.net.

- O femeie din Statele Unite, care a implinit 104 ani, a marturisit secretul longevitații sale. Femeia consuma zilnic o doza de suc, iar acest lucru, crede ea, a ajutat-o sa ajunga la aceasta varsta inaintata, chiar daca doctorii nu recomandata acest lucru. Theresa Rowley din statul american Michigan…

- Este oficial. Organizatia Mondiala a Sanatatii a adaugat dependenta de jocuri pe calculator pe lista afectiunilor psihice. Din ce in ce mai prinși in lumea virtuala a jocurilor, tot mai mulți tineri și adolescenți devin dependenți. Problema este una la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- In urma cu putin timp, la ora locala 13.46 in Romania s a produs un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade.Seismul a avut loc la o adancime de 117 km, la o distanta de 125 km de Bucuresti, 51 km de Buzau si 6 km de Gura Teghii. ...

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX - XIII capabili de performante…

- In 1930, un profesor japonez a susținut ca grupele sanguine ale oamenilor pot dezvalui fapte interesante despre personalitațile acestora. El a sugerat, de asemenea, ca grupa sanguina 0 iese in evidența.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Lansarea rachetei rusesti Soyuz avand la bord satelitul meteorologic Meteor luna trecuta a esuat pentru ca traseul de zbor a fost calculat pentru o alta platforma de lansare, a declarat miercuri...