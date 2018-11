Un lot nou, de 21 de parcuri, intră la reabilitare Potrivit unei proceduri de licitatie lansate ieri de catre Primarie, pentru alte 21 vor fi efectuate proiectele tehnice, valoarea estimata a acestui contract fiind de circa 40.000 lei. „Echipamentele acestor spatii de joaca au structura de rezistenta foarte degradata si prezinta pericol de accidente pentru copii fapt ce impune inlocuirea acestora in totalitate. Totodata, avem solicitari de la gradinite pentru amenajarea cu echipamente a spatilor de joaca", se arata &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

