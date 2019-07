Stiri pe aceeasi tema

- Un localnic din Caracal, fost angajat al Primariei, a dat noi detalii despre Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca le-a omorat pe Alexandra și Luiza, despre care spune ca este un om periculos. El le ofera anchetatorilor o noua pista: cadavrele ar fi putut fi aruncate intr-un canal de irigații.Citește…

- Matușa Luizei Melencu, tanara rapita in luna aprilie de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a facut o serie de dezvaluiri șocante. Femeia susține ca telefonul nepoatei sale a fost gasit in Dunare.

- Anchetatorii au inceput reconstituirea in cazul crimelor de la Caracal. Gheorghe Dinca urma sa se intoarca in casa in care a ucis-o pe Alexandra dupa ce fata sunase la 112, dar au decis sa mearga pe malul Dunarii, unde ar fi aruncat trupul unei victime. Intre timp, locuința sa este pazita de jandarmi,…

- Politia, procurorii si criminalul sunt pe terasele Dunarii, unde sunt si mai multe canale de irigatii, dar si ostroave. Acolo ar putea fi aruncat cadavrul primei fete ucise, Luiza. Gheorghe Dinca a fost adus, luni dupa-amiaza, dupa audieri, pentru a fi efectuata reconstituirea. Barbatul si-a recunoscut…

- In aceste momente, Gheorghe Dinca se afla, alaturi de anchetatori, la reconstituirea crimelor din Caracal, pe tren. Dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe cele 2 fete, toata lumea s-a intrebat daca locurile in care a aruncat cadavrele au fost alese cu mare atenție, sau la intamplare.

- Anchetatorii l-au adus, luni dupa-amiaza, pe Gheorghe Dinca, pentru reconstituirea celor doua crime din Caracal, pe care acesta le-a recunoscut. Dinca este dus si acolo unde se presupune ca a aruncat cel puțin una dintre victime, in Corabia. El a declarat ca a aruncat parți din cadavrele fetelor…

- Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Gheorghe Dinca a spus anchetatorilor ca a ars cadavrele celor doua fete pe care le-a sechestrat. Dinca și-a recunoscut duminica, la pranz, faptele. Potrivit surselor judiciare, autorul crimelor din Caracal le-a spus anchetatorilor…

- Cazul celor doua eleve disparute a oripilat o țara intreaga! In "Casa Groazei" s-ar fi petrecut mai multe orori, iar Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, a facut marturisiri uluitoare anchetatorilor.