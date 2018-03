Stiri pe aceeasi tema

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Sedinta a Colegiului Prefectural, cu Planul de masuri pentru Paste pe ordinea de zi in Eveniment / O noua sedinta a Colegiului Prefectural este programata pentru miercuri, 28 martie, iar pe ordinea de zi sunt trecute patru puncte, printre care si Proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de…

- De la ora 16.30, toți angajații cu funcții de conducere sunt blocați in birourile ANAF din dispoziția ministrului Teodorovici. Se pare ca e foarte suparat pe rezultatele la incasari care se profileaza pe luna martie, scrie fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, pe Facebook

- O „știre” raspandita pe Facebook creaza panica. Potrivit acesteia, un copil de un an și trei luni se zbate intre viața și moarte dupa ce a primit vaccinul ROR Priorix. Potrivit aceleiași știri, medicii Spitalului Județean au ascuns cazul. Este vorba despre un fake news, adica un caz inventat, care face…

- Ionut Lupescu a notat, joi, pe Facebook, dupa ce contracandidatul sau la presedintia FRF, Razvan Burleanu, a vorbit in Comitetul Executiv al forului despre dezvaluiri recente cu privire la fostul international, ca nu se lasa intimidat de “tacticile staliniste” ale sefului federatiei.“Sedinta…

- Grupul britanic Massive Attack si-a inchis pagina de Facebook, miercuri, in contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - in mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare, scrie NEWS.RO.Citeste si: Comisia…

- O reprezentare a tabloului lui Delacroix, "Libertatea conducand poporul" in care o fata din popor cu pieptul dezgolit flutura un drapel francez, a fost temporar cenzurata de Facebook, care si-a recunoscut greseala, scrie NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: ALERTA - Noi CODURI GALBENE de fenomene…

- Aflat in campanie pentru președinția Federației Romane de Fotbal, Ionuț Lupescu strabate județ dupa județ, pentru a se intalni cu membrii afiliați ai FRF care voteaza la alegerile din 18 aprilie.Saptamana aceasta ”Kaiserul” il are alaturi pe fostul capitan al Naționalei, Cristi Chivu, care…

- Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata…

- Sunt din nou probleme la doua din punctele de trecere a frontierei din judetul Arad. Sute de camioane au format, luni, coloane la granita cu Ungaria, la vamile Nadlac II și Varșand, șoferii fiind nevoiti sa aștepte peste trei ore pentru a li se verifica documentele. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz…

- Teodor Birt, presedintele echipei FC Hermannstadt, a dat asigurari ca terenul stadionului Municipal din Sibiu nu va mai avea "gram de zapada" la ora startului meciului cu FCSB, reprogramat pentru astazi, de la ora 14:00. Miercuri, cand trebuia sa se joace partida, arbitrul Catalin Popa nu a dat…

- Marian Godina, reacție dupa ședința CSM. Imediat dupa ce a vazut ședința CSM in care s-a dezbatut cerea de revocare inaintata de ministrul Tudorel Toader pentru șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cunoscutul polițist Marian Godina a facut o constatare pe Facebook. In timpul transmisiei, polițistul-vedeta…

- Reprezentanții ISU au primit mesajul pe Facebook și i-au explicat, intre altele, elevului, ca decizia de inchidere a unitaților de invațamant nu le aparține. Decizia Inspectoratului Școlar ca elevii sa mearga la cursuri, in perioada avertizarii codului portocaliu de ger, a nemulțumit un elev…

- Discuția dintre un adolecent și autoritație din Gorj fac senzație pe internet, dupa ce elevul a scris un mesaj catre ISU Gorj in care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca nu s-a luat masura inchiderii unitatii scolare unde este “nevoit” sa invete. Elevul de 14 ani a incercat sa convinga autoritatile…

- „Educatia este cea mai puternica arma care iti poate aduce realizari in viata! Aseara, in jurul orei 22:20, am fost abordat de catre un tanar domn de vreo 14 anisori, care dupa modul de adresare "Domne" este foarte pasionat de operele si stilul lui I.L. Caragiale. Tanarul isi manifesta nemultumirea…

- Un nou scandal a izbucnit in gimnastica din Romania intre sportivul Marian Dragulescu și Andreea Raducan, președintele Federației Romane de Gimnastica. Totul a pornit de la cunoscutul gimnast care s-a aratat nemulțumit de taierea indemnizațiilor și a transmis un mesaj pe Internet. Gestul sau nu a ramas…

- "Clubul Steaua si Comitetul olimpic au apreciat performantele mele in 2017, mai putin Federatia de gimnastica, care gaseste tot felul de scuze in loc sa caute solutii pentru a sustine si a motiva pe cel mai bun gimnast al Romaniei pe 2017. Prin prisma rezultatelor mele federatia primeste si bani…

- Deea Maxer are parte de o zi speciala. Joi este ziua sa de naștere, dar aniverseaza și 10 ani de cand s-a logodit, ocazie cu care a scos la iveala un amanunt necunoscut despre evenimentul respectiv.Deea Maxer, care in urma cu cateva zile s-a facut creața, implinește 28 de ani. In plus, Deea Maxer și…

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul "niciun…

- Aseara, o șoferița care conducea un autoturism inmatriculat in Bulgaria a lovit doi tineri pe trecerea de pietoni de langa parcul Mihai Eminescu. Tinerii loviți s-au ridicat, iar șoferița și-a continuat drumul fara sa opreasca. AFLA ce spune șoferița despre accidentul care a creat valva pe Facebook.

- "Hai sa va zic o chestie, de fapt ma vad nevoit, din respect pentru fabuloșii din spatele CU dar și intreaga comunitate sa o fac. Deci, cațiva, puțini, o știți deja, și eu sunt Corupția Ucide. De fapt, doar un umil admin al unei comunitați dar, cel mai prețios, parte a unei fabuloase adunaturi…

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Codin Maticiuc a facut o declarație pe internet care i-a uluit pe cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Codin Maticiuc șocheaza. El a postat, pe contul sau de Facebook un text care incepe astfel: „M-am culcat cu Madalina Ghenea”. Titlul este uluitor, insa este vorba doar despre…

- LIBERI…Mediul virtual a devenit loc de batalie si scandal dupa ce un barladean a postat un filmulet cu mai multi maidanezi liberi. In postarea sa de pe facebook, acesta s-a aratat “dezamagit” de faptul ca o haita de caini fara stapani alearga liberi in zona Garii din Barlad si i-a acuzat pe cei de la…

- Vești bune de la tanara polițista din Vrancea, mama unui copilaș de un an, diagnosticata recent cu tumoare cerebrala. Elena poate fi operata, desi medicii din Romania nu prea-i dadeau șansa aceasta, insa pentru a putea spera la viața ea are nevoie de inca 20.000 de euro. Lenuța Cernica, Elena, așa cum…

- Multe femei au probleme cu tenul, avand pe fața semne adanci provocate de acnee sau iritații pronunțate. Un machiaj profesional poate face insa o diferența de la cer la pamant. Un videoclip postat pe Facebook arata transformarea uimitoare a unei femei dupa ce aceasta a ajuns pe mana unui specialist.…

- Un nou scandal a izbucnit la Timișoara pe tema condițiilor mizere dintr-o unitate medicala, dupa ce o tanara a postat pe Facebook imagini dintr-un salon... The post Spitalul de Infecțioase, subiect de scandal pe tema mizeriei. Robu spune ca adevarata fata a clinicii e alta appeared first on Renasterea…

- Pilotul a anulat decolarea unei curse cu destinația Italia, din cauza unei romance care a facut scandal la bord. O cursa aeriana care trebuia sa se indrepte spre Italia a avut, sambata, o intarziere de cel putin o ora, in urma unui scandal declansat la bord inainte de decolare, potrivit Antena 3 . In…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Ședința cu scantei și cu iz de scandal, duminica, in PNL. Mai exact, redacția PSnews.ro, a prezentat felul in care liberalii și-au dus bataliile cam pe trei... fronturi. Care sa fi fost marul discordiei și cine au fost protagoniștii?

- "Liviu Dragnea a știut sa se faca util, sa iși faca loc discret, cu rabdare, sa exploateze slabiciunile celor din jur", spune europarlamentarul Catalin Ivan. "Recunosc ca nu l-am privit niciodata cu atenție pe Liviu Dragnea. Am considerat ca am multe alte lucruri mai importante de facut decat sa-l…

- O noua ședința de judecata în procesul dintre fostul președinte român Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan facut o declaratie halucinanta pe contul sau de Facebook, precizand ca, la un moment dat, Liviu Dragnea ar fi suspendat o sedinta pentru a urmari serialul “Suleiman...

- Sedinta extraordinara a CGMB este programata luni, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi se afla 24 de puncte. Astfel, directorii companiilor municipale si presedintii Consiliilor de Adminsitratie vor da detalii despre executiile bugetare pe anul 2017, lista achizitiilor publice realizate…

- Scandal urias! Un primar din vestul este acuzat de consilieri ca vinde la pret foarte mic un teren „pregatit pentru cineva”. Se intampla in judetul Arad, unde edilul-sef al orasului aradean Santana este acuzat de unii consilieri locali, dar si de localnici, ca a scos la vanzare un teren situat in centrul…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Radulescu a fost printre primii care a cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv national al PSD, intr-o postare pe Facebook, care sa ii retraga sprijinul politic pentru echipa "Tudose-Ciolacu". Potrivit DC News, Tudose si Ciolacu au fost cei care l-au invitat pe Radulescu sa iasa. (hotnews.ro)

- Ioana Maria Moldovan a devenit mamica pentru prima oara, imediat dupa miezul nopții, pe data de 13 ianuarie. Prezentatoarea jurnalului Focus din Inima Romaniei, de la Prima TV, a nascut un baiețel perfect sanatos. Ioana Maria Moldovan a ales sa nasca pe cale naturala, iar micuțul, pe care vedeta l-a…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata de mai multi unguri extremisti, care fac parte din gruparea „Miscarea celor 64 de Comitate”, scrie deputatul PMP, Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook. Huliganii au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc.A

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Sedinta este convocata la solicitarea mai multor lideri…

- Ședința de bilanț a Poliției Orașului Recaș a fost programata pentru joi, 12 ianuarie, cu incepere de la ora 8 dimineața. Polițiștii care lucreaza la Recaș au aflat, inca din 9 ianuarie, ca prezența la intalnire este obligatorie și ca la discuții va participa și adjunctul IPJ Timiș, Dan Stoicanescu.…

- Liviu Dragnea Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. UPDATE:…