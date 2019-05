Un litru de motorină A SĂRIT peste pragul de 6 lei Potrivit Institutului Național de Statistica, romanii au platit cu aproape 6 procente mai mult pentru motorina și benzina in luna aprilie, fața de ultima luna a anului trecut. Practic, șoferii au platit cu aproape 63 de bani mai mult – fața de inceputul anului, arata și datele Comisiei Europene. Si in cazul benzinei sunt scumpiri. Un litru ajunge astazi la aproape 5 lei si 81 de bani. Cu 84 de bani mai mult fața de prima luna a anului, scrie europafm.ro. Pentru un plin de benzina de 50 de litri – șoferii au platit cu aprope 42 de lei mai mult, iar pentru cel de motorina cu 32 de lei. Specialiștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca anul agricol 2017-2018 a fost deosebit de bun știm deja. Dar cat de bun a fost va invitam sa vedeți in continuare acum, dupa ce Institutul Național de Statistica a reușit sa traga linia și sa calculeze rezultatele totale. Fruntașii Europei la porumb și floarea-soarelui Daca e sa incepem discuția…

- Astfel, la noi, dupa cele trei cresteri de preturi successive care au avut loc de-a lungul anului trecut, pretul final a fost de 3,51 eurocenti/kWh de gaz, cu 0,7 centi sub pretul platit de Bulgaria si cu 0,1 centi sub cel platit de Ungaria. Fata de Polonia si Slovacia, pretul a fost cu 0,8 centi mai…

- Romania a exportat anul trecut cereale in suma de 1,018 miliarde euro in tarile Uniunii Europene, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Peste jumatate din aceste exporturi (577,9 milioane euro) au avut ca destinatie Spania, Italia si Germania. Astfel, in Spania…

- Scumpirea dolarului a avut cel mai mare impact in cresterea pretului carburantilor din ultima vreme. Potrivit statisticii Oil Bulletin, publicate de Comisia Europeana, pe 18 februarie 2019, pretul mediu al benzinei era, in Romania, de 1,108 euro pe litru. Carburant mai ieftin gasim…

- Prețurile benzinei și motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene și mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria, arata datele Comisiei Europene, conform Mediafax.Prețul…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene.

- Preturile carburantilor, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria, arata datele Comisiei Europene.

- Țara noastra ar putea fi amendata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza faptului ca Guvernul nu restituie mai repede fostele taxe auto cerute la prima inmatriculare a mașinilor, potrivit unui comunicat de presa recent al Comisiei Europene (CE). Practic, CE a declanșat, in mai 2018,…