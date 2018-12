Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Claudiu Manda a declarat, luni, la Parlament, ca președintele Romaniei poate participa și conduce ședințele de Guvern atunci cand subiectele discutate au legatura cu atribuțiile șefului statului, mentionand ca, in caz contrar, Klaus Iohannis nu va fi invitat de premier.Președintele…

- Guvernul și coaliția de guvernare pregatesc un nou razboi cu președintele Klaus Iohannis. Ședința CSAT, de marți, a fost suspendata din cauza faptului ca Executivul dorea sa dea mai puțini bani la serviciile secrete, iar președintele Klaus Iohannis s-a opus.Citește și: SONDAJ Avangarde - Cei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, in debutul sedintei Executivului, ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Ministerul Transporturilor, in persoana lui Mircea Draghici si la Ministerul…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat ca este necesara o moțiune de cenzura impotriva Executivului in perioada cand va fi discutat in Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adaugat ca Guvernul PSD-ALDE a taiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educație, Cercetare și Transporturi, scrie…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat ca este necesara o motiune de cenzura impotriva Executivului in perioada cand va fi discutat in Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adaugat ca Guvernul PSD-ALDE a taiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educatie, Cercetare si Transporturi.

- Președintele Romaniei a criticat Guvernul dupa prezentarea raportului MCV și impunerea unor recomandari, menționand ca singurul obiectiv al Executivului este de a il scapa pe Liviu Dragnea de dosare și de inchisoare."Observam cu totii , cu mare ingrijorare, ca acesti guvernanti se fac ca ploua,…

- Intr-una din ele, liderul PSD a pus gogoși ”de la Rise Project”, iar in cealalta erau documente despre dosarele in care a fost implicat Klaus Iohannis. ”Nu am treaba cu valiza celor de la Rise Project”, a zis Liviu Dragnea. Amintim ca o valiza plina cu informații din…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat luni ca referendumul privind revizuirea Constitutiei nu este un esec al PSD sau al Guvernului, mentionand ca obligatia Executivului a fost numai aceea de a-l organiza. "Nu este o vina a Guvernului, pentru ca am vazut ca se cere demisia Guvernului,…