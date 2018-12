Stiri pe aceeasi tema

- Președintele filialei PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a anunțat joi, pe Facebook, ca in 2019 va fi aleasa o noua conducere județeana la care el nu va mai candida pentru funcția de președinte. El a spus ca il susține pe deputatul Mihai Weber sa preia conducerea PSD Gorj.Surse din organizație…

- Fostul candidat independent la Primaria Targu Jiu, Viorel Caragea, nu crede ca sondajul anuntat de PSD in Targu Jiu a inceput. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, este cel care a spus public ca sondajul a inc...

- Așa cum STIRIPESURSE.RO anunța, Klaus Iohannis o poate refuza, pentru a doua oara, pe Lia Olguța Vasilescu! Conform unei decizii CCR din 2008, președintele Romaniei poate refuza, motivat, o numire in funcția de ministru o singura data. Asta, daca postul e vacant. Insa, președintele a speculat decizia…

- Președintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, susține ca managerul Complexului Energetic Oltenia nu poate fi schimbat politic, pentru ca este selectat pe ordonanța 109 privind guvernanța corporativa. "Cand susții pe cinev...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a scris, joi, pe Facebook, ca l-a votat pe Manfred Weber pentru a fi candidatul PPE la presedintia Comisiei Europene, pentru a se asigura ca cei 50 de milioane de cetateni care apartin comunitatilor de minoritati nationale autohtone au o voce puternica in PE.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a respins afirmatiile conform carora retragerea din functia de lider al Uniunii Crestin Democrate o va face incapabila sa gestioneze relatiile cu lideri mondiali precum presedintele american, Donald Trump sau presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a scris sambata, pe Facebook, ca informatiile aparute in spatiul public privind o viitoare numire a acestuia in functia de ministru de Interne reprezinta „neadevaruri”, pentru ca „niciodata” nu s-a discutat in PSD despre remanierea lui Carmen Dan.

- Organizația Județeana a PSD Constanța a decis, la ședința Biroului Permanent Județean, sa il susțina in continuare pe Liviu Dragnea in funcția de președinte ales al partidului și sa faca un apel la unitate in jurul acestuia, scrie Mediafax.Lucian Lungoci, secretarul executiv al BPJ al PSD…