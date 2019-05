Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Marian Oprișan a declarat, la ieșirea din sediul PSD, ca i-a cerut personal demisia lui Liviu Dragnea, iar acesta i-a raspuns ca o sa se mai gandeasca. Liderul PSD Vrancea a mai punctat ca ar trebui convocat in zilele urmatoare un CEx pentru a discuta rezultatele alegerilor.Intrebat daca i-a…

- Rareș Bogdan, care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, cere demisia premierului Viorica Dancila „pentru modul incalificabil” in care a organizat alegerile de duminica. Fostul moderator susține ca PNL este pregatit sa preia guvernarea. „Astazi, Romania a dovedit ca este europeana. Prezenta…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat duminica seara, la sediul PSD din Baneasa, ca in cazul in care social-democratii vor obtine un scor sub 30% la alegerile europarlamentare, atunci presedintele partidului, Liviu Dragnea, trebuie sa-si dea demisia.

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…

- Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze din funcția de președinte al PSD daca partidul va pierde alegerile europarlamentare și va obține un scor sub 30 la suta. Declarația a fost facuta de vicepreședintele PSD la nivel național, Marian Oprișan, care este și președintele Uniunii Naționale a Consiliilor…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze daca PSD va pierde alegerile si va obtine un scor de sub 30. "Daca PSD ia sub 30 si pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa demisioneze. Daca partidul pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa si asume raspunderea…

- "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre modul in care s-a raportat Executivul la aceasta foaie de parcurs si obiectivele din programul de guvernare, sa vorbim despre ceea ce vom face cu cele trei portofolii: remaniere sau restructurare.…