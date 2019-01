Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a enervat pe liderul PNL Giurgiu, Marin Anton, cel care a spus ca in cazul in care PSD va da amnistia, atunci vor avea votul familiei sale. Orban a propus schimbarea acestuia din funcție, iar BPN-ul PNL a incuviințat. Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa…

- "In ședința biroului executiv s-a hotarat ca cine mai face declarații publice care aduc atingere imaginii partidului și valorilor PNL va fi sancționat cu excluderea. Declarația lui Anton a adus grave prejudicii oamenilor care cred in direcția pe care și-a asumat-o PNL și anume ca justiția trebuie…

