Stiri pe aceeasi tema

- Apar din ce in ce mai multe voci, in ALDE, care contesta actuala conducere a partidului, in frunte cu Tariceanu. Deputatul ALDE Alexandru Stefan Baisanu, propus de premierul Viorica Dancila ministru pentru Relatia cu Parlamentul, spune ca partidul sau este "rupt", deoarece o mare parte dintre membri…

- "Din punctul meu de vedere, nu ar trebui sa ramana. In momentul in care ai plecat de la guvernare, trebuie sa pleci cu totul. Secretarii de stat sunt numiti politic", a declarat ministrul Bogdan Trif, citat de Agerpres.Ministrului social-democrat nu i se pare corect ca nici directorii din…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca au fost demarate procedurile de depunere a unei moțiuni de cenzura împotriva guvernului, subliniind ca PSD ar trebui sa plece de la guvernare pentru ca nu mai beneficiaza de sprijinul unei majoritați, dupa ce ALDE a anunțat ca iese de la guvernare.…

- Conducerea ALDE se reuneste luni intr-o sedinta extrem de importanta. Liderii partidului trebuie sa decida daca vor continua sa faca parte din coalitia de guvernare alaturi de PSD sau vor iesi de la guvernare. Daca se va da vot pentru iesirea de la guvernare, toti ministrii ALDE vor demisiona din…

- Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca luni trebuia sa aiba loc o intalnire a coaliției, insa premierul Viorica Dancila nu a fost prezent la intrevederea ce viza „restartarea actului de guvernare”. Vosganian spune ca PSD e așteptat sa-și exprime opțiunea privind activitatea Guvernului…

- A aparut prima animozitate dintre ALDE si PSD. Se pare ca rezultatele foarte slabe de la europarlamentare au efecte. Chitit in spatele PSD, neluand nicio atitudine publica fata de masurile populiste ale guvernelor Grindeanu, Tudose, Dancila, partidul lui Tariceanu a platit scump obedienta fata de partenerul…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a facut, luni, apel catre social-democrați sa ia act de dorința electoratului coaliției PSD-ALDE, aceea de a avea un candidat comun la alegerile prezidențiale, respectiv pe Calin Popescu Tariceanu. El a spus ca in cazul in care PSD nu respecta angajamentele,…

- Vicepresedintele ALDE, Ioan Tintean, care conduce filiala judeteana Bistrita-Nasaud, a declarat, joi, ca trebuie semnate protocoale de colaborare cu PSD in fiecare judet pana in luna septembrie, in caz contrar existand posibilitatea ca liberal-democratii sa se retraga de la guvernare. Tintean…