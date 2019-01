Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac s-a intrebat, vineri, dupa ce Rusia a amplasat sisteme de rachete nucleare la Marea Neagra, daca o serie de eveniment din ultima perioada reprezinta simple coincidențe sau un plan al lui Liviu Dragnea.„Tradare sau doar prostie crasa? Apar informatii ca Rusia si-ar fi…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat ca Ucraina nu va permite Rusiei sa militarizeze Marea Neagra. Intr-un interviu acordat CNN Turk, Porosenko a spus ca Rusia trebuie sa explice de ce noul complex S-400 de aparare aeriana și noul complex anti-nava sunt acum desfasurate in Kerci și Feodosia.…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a reactionat, duminica seara, la discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, la sedinta Consiliului National al partidului, afirmand ca acesta este ”paranoic” si ca locul sau este ”ori la Balaceanca ori la Rahova”. La randul sau, liderul PNL afirma ca „am urmarit…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat marti, 4 decembrie, cu aproximaiv 15 apropiati ai militarilor capturati de Rusia in timpul unei confruntari maritime care a avut loc la sfarsitul lui noiembrie in Marea Neagra, promitandu-le ca va lupta pentru eliberarea acestora. „Nu se va face niciun…

- Rusia a violat cinic acordurile internaționale și desfașoara „un razboi de agresiune deschis impotriva Ucrainei”, a declarat președintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, citata de Delfi. Potrivit ei, Vilniusul condamna acțiunile Moscovei in stramtoarea Kerci și ii cere „sa elibereze imediat navele deturnate…

- Mai multi ucraineni, inclusiv membri ai unor grupari nationaliste, s-au strans luni dimineata in apropierea Consulatului Rusiei de la Liov si au dat foc la cauciucuri, in semn de protest fata de confiscarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene in Marea Neagra.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP preluat de Agerpres.Vezi și: LOVITURA…