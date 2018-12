Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in sedinta Consiliului National PSD, ca are cunostinta de noi dosare penale pe numele sau si al lui Calin Popescu Tariceanu, la adresa sa fiind vorba de vizita in America din 2018.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara la Realitatea TV, ca "papagalul zilei", dupa CEx este Mihai Fifor, care a stat "ca un fazan jumulit" si dupa ce si-a dat demisia de la Ministerul Apararii a acceptat ca Liviu Dragnea sa il propuna sef interimar al Consiliului National al PSD.

- Potrivit ordinii de zi, Comisiile pentru buget si Comisiile economice ii audiaza pe candidatii propusi sa ocupe functii in Consiliul ASF.Conform Regulamentului, partidele politice sunt cele care fac propuneri pentru cele noua posturi din conducerea ASF.Printre propunerile cunoscute…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca PSD a inceput negocierile individuale pentru a atrage cat mai mulți parlamentari din ALDE, afirmand ca ”totul e ca la targ, curg oferte, propuneri, reduceri, cu TVA sau fara”.„Se rupe guvernarea PSD-ALDE. E ordin pe unitate la PSD sa inceapa…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca sunt sanse foarte putine, acum, pentru a trece o motiune de cenzura si ca un astfel de demers ar fi trebuit facut de Opozitie dupa evenimentele din 10 august, scrie Agerpres. "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca sunt sanse foarte putine, acum, pentru a trece o motiune de cenzura si ca un astfel de demers ar fi trebuit facut de Opozitie dupa evenimentele din 10 august. "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10 august, pentru ca cel mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este nascut in comuna Gratia, județul Teleorman. In aceasta comuna sunt inscriși pe listele electorale 2117 persoane. Pana la ora 16.00 au s-au prezentat la urne și au votat doar 72 de persoane, respectiv 2,95% la una dintre secțiile de votare și 3,76% la cealalta.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca adoptarea legii offshore in prima varianta ”pare sa fi fost o mica diversiune, completata de un posibil santaj la adresa companiilor multinationale” si l-a intrebat pe Liviu Dragnea, ”capo di tuti capi”, care este comisionul primit pentru modificarea legii.