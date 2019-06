Un lider din cadrul partidului german CDU a fost asasinat Walter Lübcke, un lider regional din cadrul Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta), a fost împuscat mortal, anunta autoritatile germane, citate de site-ul T-online.de. Walter Lübcke, presedintele districtului Kassel (landul Hessen), a fost gasit mort în cursul noptii de duminica spre luni în fata casei sale, situata în oraselul Wolfhagen-Istha. Politicianul în vârsta de 65 de ani a fost împuscat de la distanta mica, au declarat surse din cadrul Politiei germane. Walter Lübcke, un lider regional din cadrul Uniunii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

