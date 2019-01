Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, angajat al Complexului Energetic Oltenia (CEO), a intrat, marti dimineata, in greva foamei in fata sediului companiei din Targu-Jiu, in semn de solidaritate cu miile de mineri care protesteaza in cariere din judet. Potrivit…

- Manu Tomescu, lider de sindicat in Termocentrala Rovinari, a intrat in aceasta dimineața in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, din Targu Jiu. Sindicalistul a declarat ca s-a solidarizat in aceast fel cu minerii care protesteaza in cariere, ...

- Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, a intrat marți dimineața in greva foamei in fața Complexului Energetic Oltenia. Protestul este legat de amenințarile la care sunt supuși minerii care au intrat in greva s...

- Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, este revoltat de faptul ca minerii aflați in greva spontana sunt acuzați ca saboteaza sistemul energetic național. "Minerii au facut acest protest spontan dupa ce administrația...

- Propunerile Ministerului Enegiei pentru angajații Complexului Energetic Oltenia sunt „foarte nesatisfacatoare”, spune Manu Tomescu, vicepreședinte Sindicatul Energia Rovinari, din Termocentala Rovinari. Problemele se vor rezolva cand guvernanții „se vor dezmetici”, spune același lider.Manu Tomescu,…

- Zeci de salariati ai combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea au intrat, miercuri, in greva foamei, ei cerand respectarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca in cazul disponibilizarii. Protestul a fost declansat in jurul orei 14.00, in fata pavilionului administrativ…

- Un lider separatist catalan, care a intrat in greva foamei in urma cu doua saptamani, a fost admis vineri la infirmeria inchisorii Lledoners, in nord-estul Spaniei, unde este in asteptarea procesului sau, a facut cunoscut medicul acestuia, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Desi se afla in…

- Angajați ai Complexului Energetic Oltenia protesteaza luni, in fața instituției, pentru salarii mai bune, beneficii și condiții de munca conforme cu promisiunile pe care le-au primit in campania electorala. 10 angajați s-au reunit in fața Porții 1 de la Termocentrala Rovinari cu o lista de patru revendicari.…