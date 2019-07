Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internationala (CPI) de la Haga l-a gasit vinovat luni pe fostul lider militar congolez Bosco Ntaganda de comiterea de crime de razboi si crime impotriva umanitatii, in 2002 si 2003, in provincia Ituri din nord-estul Republicii Democratice Congo (RDC), informeaza agentiile internationale…

- Fostul sef al politiei din Sri Lanka si un fost responsabil al Ministerului srilankez al Apararii vor fi judecati pentru "crime grave impotriva umanitatii", pentru ca nu au putut impiedica atentatele care au avut loc in aceasta tara de Pastele catolic si care s-au soldat cu 258 de morti, a estimat…

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru a protesta impotriva rolului Moscovei in conflictul din estul Ucrainei si in Crimeea, dupa o decizie in acest sens a liderilor UE de saptamana trecuta, relateaza dpa. Sanctiunile au fost adoptate…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa moartea a mii de migranti care s-au inecat in urma naufragiilor pe Mediterana in timp ce incercau…

