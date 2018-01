Un lider al opozitiei din Egipt, atacat in fata casei si ranit grav

Stiri pe aceeasi tema

- ''Anuntam astazi decizia noastra de a nu intra in aceasta cursa si de a nu prezenta documentele candidaturii noastre'', a declarat Khaled Ali intr-o conferinta de presa la Cairo.Anuntul survine la o zi dupa ce autoritatile egiptene l-au retinut pe fostul sef al statului major al armatei,…

- Principalul candidat al opozitiei in alegerile prezidentiale din Egipt, Khaled Ali, si-a anuntat miercuri retragerea din cursa electorala pentru functia suprema, sustinand ca actualele conditii din tara nu permit desfasurarea unui scrutin corect, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. ''Anuntam…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat in fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil il va castiga, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Clipe de cosmar pentru un tanar din Sankt Petersburg. Acesta a fost atacat cu un cutit de catre un moldovean, scrie spb.aif.Potrivit sursei, totul s-a intamplat din cauza relatiilor ostile dintre cei doi.

- Pe numele proprietarei a doi caini de lupta care au sarit, duminica, gardul gospodariei acesteia din zona Splai Bahlui din Iasi si au atacat trei persoane, ce au ajuns la spital cu rani grave, a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "In urma incidentului…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la…

- Parlamentul egiptean a prelungit marti - cu trei luni - starea de urgenta instaurata in aprilie, in urma unor atentate sangeroase vizand biserici copte, revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), o masura de exceptie propusa de presedintele Abdel Fattah el-Sisi si validata de Legislativ, dupa ce…

- La putin timp dupa ce presedintele Iohannis a criticat din nou in plenul CSM faptul ca persoane condamnate penal ocupa functii inalte in stat, Liviu Dragnea, presedintele PSD si cel al Camerei Deputatilor, a anuntat o importanta reusita, informeaza stiripesurse.ro.

- Seful diplomatiei egiptene, Sameh Shoukry, se va deplasa marti la Addis Abeba pentru a iesi din "impas" in dosarul dificil al barajului etiopian "Renasterea" de pe fluviul Nilul Albastru, a anuntat ministerul de externe, transmite AFP. Egiptul se teme ca ridicarea acestui urias baraj de…

- Un polițist din județul Arad a fost atacat cu o maceta, duminica dimineața, in fața unui club. Polițistul era in timpul sau liber. Potrivit Antena 3, agresorul și polițistul se cunoșteau. Polițistul a fost dus la spital cu rani grave.- in curs de actualizare

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizand ca nu exista victime printre fortele internationale. Potrivit Reuters, Qudratullah Khushbakht, purtator de cuvant al guvernatorului din Kandahar,…

- REGELE MIHAI. Monarhi din mai toate casele regale din Europa sunt prezenti la funeraliile regelui. Regele Juan Carlos I al Spaniei si Regina Sofia a Spaniei, precum si printul Charles sunt deja la Palatul Regal, în sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a

- Regele Mihai va fi inmormantat pe 16 decembrie, la noua Catedrala Episcopala de la Curtea de Argeș. Dupa cum era de așteptat, rudele acestuia vor lua parte la funeralii, printre aceștia regasindu-se multe capete incoronate din intreaga lume. Regele Mihai a murit pe 5 decembrie 2017 Potrivit purtatorului…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins luni propunerea de modificare a Regulamentului astfel incat procedura de revocare a presedintelui acestui for sa poata fi initiata la initiativa unei treimi din deputati.Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali, scrie agerpres.ro. Citește…

- Ambii au ajuns la spitalul de Urgenta din Bistrita. Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud, un barbat a fost ranit vineri seara, dupa ce a atacat o patrula de politisti care se afla in misiune pentru aplanarea unui scandal. "Patrula de politie din orasul…

- Un barbat a fost ranit vineri seara, dupa ce a atacat o patrula de polițiști, care se afla in misiune. Politistii au fost solicitati prin 112 sa intervina pentru a aplana un conflict. Patrula de poliție din orașul Sangeorz-Bai a fost solicitata sa aplaneze un scandal. In momentul in care politistii…

- Ca in fiecare an și de aceasta data, de ziua Sfantului Nicolae, la Cugir au fost aprinse luminițele din tradiționalul brad de Craciun, amplasat in fața Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. Acestea au fost pornite de pe scena de spectacole din apropiere, de catre primarul orașului, Adrian…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justitiei propuneri de modificare a Codului penal in ceea ce priveste infractiunile de ucidere, de ultraj si de ultraj judiciar. Citeste si: Dragnea si Tariceanu, replica DURA la solicitarea Opozitiei…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- Politistul de 35 de ani ranit grav la Radauti dupa ce a fost atacat cu sabia de un interlop a fost stabilizat si a fost transportat de la Suceava la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. Seful Politiei Romane a explicat in aceasta dimineata firul evenimentelor…

- -se actualizeaza- Reamintim ca un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava a fost grav ranit, marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit IGPR. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Politistul de 35 de ani ranit grav la Radauti dupa ce a fost atacat cu sabia de un interlop a fost stabilizat de catre medicii de la spitalul din localitate si a fost transportat la spitalul din Suceava, pentru o evaluare medicala complexa. Interlopul care l-a ranit fusese arestat in iulie 2016 pentru…

- "Un politist a fost ranit in aceasta dimineata. Au fost facute 8 perchezitii domiciliare, la una dintre locatii, au actionat patru politisti si patru lucratori de la Interventii speciale. Intr-o curte erau 4 caini de lupte dintre care unul liber, care a fost imobilizat. La intrarea in imobil proprietarul…

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) Suceava a fost grav ranit marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Biroul de presa al IGPR.

- Un politist de la Serviciul pentru Actiuni Speciale (SAS) a fost ranit, luni dimineata, in timpul unor perchezitii desfasurate intr-un dosar de trafic de droguri. In Radauti, la domiciliul uneia dintre persoanele vizate, politistul a fost atacat cu o sabie, fiind ranit la brat si la cap.

- Direcția de asistența sociala a municipiului Timișoara a organizat de Sfantul Andrei un eveniment plin de insemnatate pentru cei mai longevivi cetațeni ai orașului. Peste 550 de persoane, cupluri cu peste 50 de ani de casnicie, precum și timișoreni care au varsta peste 90 de ani au pașit bucuroși și…

- Un barbat a trecut prin momente de groaza, dupa ce a fost amenințat de doi hunedoreni cu un topor și un cuțit. Scenele s-au petrecut intr-un bar din Deva.Citeste si: Demitere BOMBA la Ministerul Educatiei! Tudose l-a DAT AFARA dupa ce a fost inculpat de DNA intr-un dosar celebru Se…

- "Lucrurile sunt pozitive, asa cum stiti, si daca aceasta pozitivitate continua le voi transmite saptamana viitoare cetatenilor libanezi, alaturi de presedintele Michel Aoun si presedintele Parlamentului, Nabih Berri, retragerea demisiei", a spus Hariri. Premierul Libanului cere ca toate…

- Unsprezece teroristi au fost ucisi intr-un raid al fortelor de securitate in regiunea Ismailia, in nord-estul Egiptului, a anuntat marti Ministerul de Interne egiptean, relateaza AFP si Reuters. Aceste confruntari au izbucnit dupa ce fortele de securitate au lansat acest raid impotriva unui loc suspectat…

- Liderul opozitiei din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, le-a acuzat marti pe unele rude ale presedintelui Recep Tayyip Erdogan ca au transferat mai multe milioane de dolari in contul unei societati offshore, afirmand ca detine documente care pot dovedi aceste tranzactii, relateaza AFP. Kemal Kilicdaroglu,…

- Liderul opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, le-a acuzat marți pe unele rude ale președintelui Recep Tayyip Erdogan ca au transferat mai multe milioane de dolari in contul unei societați offshore, afirmand ca deține documente care pot dovedi aceste tranzacții, relateaza AFP. Kemal Kiliçdaroglu,…

- Un barbat a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, fiind apoi pus sub arest preventiv, acesta fiind acuzat de violare de domiciliu și distrugere.”La data de 27.11.2017, în urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei…

- ”Fortele aeriene au eliminat în ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Câtiva suspecti au fost deja lichidati”, se arata în comunicatul Armatei egiptene, scrie Mediafax. În plus, militarii egipteni vor ramâne în Peninsula…

- "Fortele aeriene au eliminat in ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Cativa suspecti au fost deja lichidati", se arata in comunicatul Armatei egiptene, citat de Mediafax. In plus, militarii egipteni vor ramane in Peninsula Sinai pana cand toti cei implicati in…

- Dupa ce trupul neinsuflețit al actriței a fost ridicat de brancardierii de la IML, angajata unui restaurant de pe strada Stelei Popescu a aprins o lumanare in fața casei artistei. ”Am aflat vestea trista in legatura cu doamna Stela Popescu și e pacat ca inca nimeni nu s-a gandit sa aprinda și o lumanare.…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a sosit marți seara la Cairo, unde va fi primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, transmit Reuters și dpa. Hariri s-a aflat la Paris începând de sâmbata, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel…

- Liderul liberalilor germani Christian Lindner si-a aparat decizia de a deraia negocierile in vederea formarii unei coalitii guvernamentale gemane cu conservatorii cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Verzii, subliniind ca acele compromisuri ar fi fost contrare principiilor fundamentale ale…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, prin intermediul directorului Gheorghe Berghian, a oferit Ligii Studenților din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918”, cu ocazia „Zilei Internaționale a Studenților”, o placheta aniversara. Gestul vine in semn de recunoaștere a activitații studențești și…

- Un batran de peste 90 de ani din Valea Doftanei, județul Prahova, a fost atacat de un urs in curtea casei sale, aflata in apropierea unei paduri. Potrivit medicilor de pe ambulanța, batranul a suferit plagi abdominale și de femur. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Prahova au informat…

- Deputații PNL solicita modificarea Regulamentului Camerei Deputaților, astfel incat revocarea președintelui instituției sa poata fi facuta și la inițiativa unei treimi din numarul deputaților. "Noi am depus o modificare la Regulament care prevede ca procedura de revocare a președintelui…

- Presiunea competiției și probele din etapele anterioare au strans randurile in bucataria ,,Chefi la cuțite”, iar confruntarea de astazi aduce o alta provocare culinara. Farfuriile pregatite de cele trei echipe trebuie sa respecte un standard foarte inalt, deoarece la masa degustarii se vor afla oameni…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relații intre Paris și Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat în vizita oficiala în Emiratele…

- O casa curata ne ajuta sa ne relaxam și sa avem parte de un mediu cat mai placut pentru intreaga familie. Felul in care arata locuința noastra spune foarte multe despre noi. Tocmai de aceea se și spune ca este o adevarata oglinda a gospodinei. Cand ții la curațenia casei, ții, de fapt, la felul in…

- Teatrul Tony Bulandra din Targoviste va fi din nou prezent pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Constanta, duminica, 5 noiembrie, unde va juca, incepand cu orele 19:00, spectacolul Gaitele, un spectacol de Mc Ranin, care genereaza buna dispozitie si aminteste spectatorilor cat de important este…

- „Simțeam cum se mișca. Durerea ma sufoca pur si simplu” O femeie a adormit pe veranda casei sale si s-a trezit câteva ore mai târziu cu o senzație inexplicabila în una dintre urechi. Când disconfortul s-a transformat într-un chin cumplit,…