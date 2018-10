Stiri pe aceeasi tema

- 'Starea in care se afla guvernul este inacceptabila', a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de…

- Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa, ultimul for de acest gen in care…

- Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa,

- Partidul social-democrat german (SPD) a amenintat duminica seara ca va parasi fragilul guvern de coalitie al Angelei Merkel daca nu va obtine garantii rapide din partea cancelarului, dupa o infrangere grea in alegerile regionale din landul Hessa, relateaza AFP. "Starea in care se afla guvernul este…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului federal german Angela Merkel s-a clasat pe primul loc la alegerile regionale din landul Hessa (Hessen), potrivit exit-poll-urilor prezentate imediat dupa inchiderea urnelor. Scorul inregistrat de CDU este insa cu peste 10% mai mic fata de cel obtinut in…

- Alegerile regionale de duminica din landul Hessa, in vestul Germaniei, ar putea slabi si mai mult partidele din "Marea Coalitie" (GroKo) aflata la putere la Berlin, la doua saptamani dupa esecul istoric in Bavaria pentru Uniunea Sociala Crestina (CSU) - aliata bavareza a CDU (Uniunea Crestin-Democrata)…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si miscarea anti-islam Pegida au anuntat un mars comun pentru a protesta fata de crimele comise de migranti, dupa ce doua proteste similare s-au soldat cu violente duminica si luni in Germania, informeaza miercuri dpa. Marsul…