Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa, ultimul for de acest gen in care nu era reprezentat, relateaza duminica dpa.



Potrivit exit-poll-urilor, partidul ar urma sa castige 12,8% din voturi in Hessa.



Joerg Meuthen a exclus, in acelasi timp, o coalitie cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a Angelei Merkel.



"Pentru moment nu vedem nicio baza…