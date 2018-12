Stiri pe aceeasi tema

- Bomboanele Rafaello sunt un deliciu pentru orice doamna și domnișoara și chiar pentru domni. Este tot ce ai nevoie pentru a avea zambetul pe buze și de ce nu, un cadou perfect pentru persoanele dragi.

- Luni, dupa conferința de prezentare a lui Mircea Rednic la Dinamo, a avut un loc un schimb de replici savuros intre cei din staff-ul "cainilor". La plecarea spre antrenament, secretarul general Bogdan Balanescu i-a strigat secundului Iulian Mihaescu: "Nea Iulica, ai ramas printre cei mai vechi de la…

- Andreea Banica a vorbit despre perioada copilariei sale și a dezvaluit amanunte mai puțin știute. Artista a fost sincera și a recunoscut ca a avut parte de perioade mai puțin placute atunci cand era mica. Andreea Banica a scris o postare pe blogul sau și a acuzat violența in familie, totodata, recunoscand…

- Un tribunal german a cerut Berlinului sa interzica circulatia automobilelor diesel mai vechi pe unele strazi, pentru a reduce poluarea si a se conforma standardelor UE, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Pe cel putin sapte strazi, unde s-a constat cel mai ridicat nivel de poluare cu oxid…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta s a intrunit pe data de 4.09.2018, ora 11.00 la doua convocare , la sediul Ministerului Transporturilor. Sedinta a fost convocata de actionarul Ministerul Transporturilor, prin Adresa nr. 30413…

- Vești bune pentru romani. Ministerul Mediului da startul programului 'Rabla' pentru electrocasnice. Pe scurt, romanii vor primi vouchere pentru achiziția de aparatura electrica și electrocasnica de ultima generație, cu condiția sa dea la schimb produse vechi. Sumele sunt diferite in funcție de produsul…

- In epoca domniilor lui Matei Basarab (1632-1654), in Țara Romaneasca, și Vasile Lupu (1634-1653), in Moldova, asistam la un adevarat proces de „renaștere" culturala, intre altele prin reluarea activitații tipografice, intrerupte la sfarșitul secolului al XVI-lea, și prin publicarea primelor carți in…

- Vaticanul a inceput o investigatie in cadrul Corului Capelei Sixtine, in urma unor acuzatii aduse mai multor membri ai celui mai vechi cor din lume care ar putea fi implicati in delapidare, frauda si spalare de bani, scrie The Guardian.