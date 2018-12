Stiri pe aceeasi tema

- Cele 103 Autobasculante Ford 3542D, receptionate astazi, vor fi intra in dotarea Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri din Bucuresti, Constanta, Craiova, Brasov, Iasi, Timisoara si Cluj si vor intari capacitatea acestora de a desfasura in regie proprie inclusiv actiuni de deszapezire pe autostrazile…

- Andre Rieu va concerta la Cluj, pentru prima data de cand a susținut spectacole in Romania. Evenimentul va avea loc pe 5 aprilie 2019, la ora 20.00, pe BT Arena, iar biletele urmeaza sa fie puse in vanzare incepand de joi, cu prețuri pornind de la 200 de lei. Show-ul, care este inclus in turneul mondial…

- Un bordel a fost descoperit joi de polițiști chiar langa sediul Poliției Municipale Ploiești! Oamenii legii au știut ce se petrece in imediata lor proximitate, dar n-au acționat, pentru a-i prinde pe toți „peștii” care trimiteau fete la „produs”, a informat republicanews.ro . Polițiștii prahoveni au…

- Aldi, unul dintre cei mai mare retaileri din lume, a deschis o firma in tara noastra inca din 2007. A fost nevoie de zece ani pentu ca firma sa inceapa recrutarile pe piata locala, iar primele magazine vor fi deschise anul viitor, daca se respecta modelul aplicat in Italia. Aldi a intrat anul acesta…

- Cupa Floreta Timisoara reuneste si anul acesta, in perioada 27-28 octombrie, cei mai buni sportivi sub 14 ani, din Europa si nu numai, intr-o competitie de doua zile care va avea loc la sala de sport a Universitatii de Vest Timisoara. Sportivi din Serbia, Moldova, Olanda, Ungaria, Romania,…

- "Au mai luat cuvantul, ca sa stiti, Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce. I-am zis cam așa: pe vremea comuniștilor era un dicton cam așa: fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post. I-am spus ca face parte din categoria miniștrilor care au sentimentul ca daca s-au așezat pe scaun…

- Industria de gaming din România a înregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, în crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din România. În prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development,…

- E.S. doamnei Viorica Dancila – prim-ministru E.D. doamnei Carmen Dan – ministru de interneIn condițiile in care Guvernul Romaniei, Ministerul de Interne, nu inteleg gravitatea consumului de drogruri și nu vor lua masuri de reorganizare a Agenției Naționale Antidrog, nu vor consolida…