Un land german cere Volkswagen despagubiri din cauza vehiculelor diesel

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de Parlamentul de la Londra, a dat asigurari, miercuri. ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie,…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unui nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene". Spre deosebire de protestele organizate acum cateva saptamani, la care au participat zeci de mii de persoane, acum la Paris sunt doar…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 7%, la cele mai reduse niveluri din ultimul an, pe fondul evolutiei negative a pietei de pe Wall Street, provocata de ingrijorarile tot mai mari legate de incetinirea cresterii economiei globale. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI),…

- Romanii au cumparat, in primele 9 ore de Black Friday, produse in valoarea de 54,16 milioane, mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat tranzactii de 38 milioane, transmite procesatorul de plati PayU Romania. Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000…

- Zece tari europene au lansat, miercuri, in cursul unei reuniuni desfasurate la Paris, un plan comun de aparare militara, Franta transmitand semnalul ca Europa este capabila sa isi garanteze propria securitate. Initiativa Europeana de Interventie (IEI) a fost lansata in iunie, dar miercuri,…

- Miercuri va fi inaugurat cel mai lung pod maritim din lume, care va lega orasul chinez Zhuhai de Hong Kong si Macao, la 9 ani de cand au inceput lucrarile de constructie. Valoarea podului depaseste 20 de miliarde de dolari, iar lungimea acestuia este de 55 de kilometri, scrie Times Now News.…

- Actiunile celor mai mari companii europene au scazut joi la cel mai redus nivel din ultimele peste 20 de luni, urmand tendinta negativa a bursei de pe Wall Street, vanzarile fiind declansate de ingrijorarea provocata de cresterea randamentelor titlurilor Trezoreriei SUA. Toate sectoarele sunt…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta o problema grava, iar singura solutie este independenta Scotiei fata de natiunea britanica, a afirmat premierul scotian, Nicola Sturgeon, intr-un discurs rostit la o conferinta a Partidului National Scotian. "Brexit reprezinta o problema…