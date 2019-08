Un kenyan a inventat mănuşile care traduc limbajul semnelor într-o aplicaţie pe telefon Manusile, numite Sign-IO, au senzori de miscare pe fiecare deget, care cuantifica miscarea degetelor si proceseaza literele care sunt transmise de utilizator. Ele se conecteaza prin bluetooth la o aplicatie de mobil pe care tot inginerul kenyan a dezvoltat-o, literele fiind ulterior verbalizate. "Nepoata mea poarta manusile, le conecteaza la telefonul ei sau la al meu, apoi incepe sa faca semnele si eu sunt in stare sa inteleg foarte usor ce imi zice. In plus, pentru ca e foarte buna la cititul pe buze, eu nu trebuie sa fac semne la randul meu", a explicat inginerul pentru The Guardian. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

