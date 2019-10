Stiri pe aceeasi tema

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a transmis presedintele…

- Rușii sunt chemați, duminica, la urne pentru a alege 16 guvernatori de regiuni si parlamentarii din 13 regiuni, inclusiv Crimeea. Scrutinul are loc in contextul in care in ultimele luni aproape 2.700 de persoane au fost arestate in urma unor proteste. In timpul campaniei electorale au fost organizate…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, in timpul intrevederii avute vineri la Minsk, ca doreste resetarea relatiilor cu Washingtonul, informeaza agentiile de presa Reuters si AFP.Bolton este cel mai important…

- «Cred cu sinceritate ca nu avem niciun motiv sa intoarcem spatele Rusiei», a spus Emmanuel Macron la conferința de presa comuna cu liderul rus, organizata la sosirea acestuia la reședința prezidentiala de vacanța Bregancon (districtul Var). Intreaga vizita, conferința de presa comuna, convorbirile purtate…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, care a fost arestat din nou miercuri la Moscova, a fost duminica spitalizat în urma unei reacții alergice acute, a informat purtatoarea de cuvânt a acestuia, scrie Mediafax, citând Reuters, iar peste 1.000 de persoane au fost reținute…

- Subiectul a fost comentat la Antena 3 de Radu Tudor, care a declarat ca MAE a procedat foarte bine, data fiind apartenenta Romaniei la UE si NATO. "Trebuie sa spunem ca Romania respecta pe deplin regimul sanctiunilor impuse Rusiei de UE in urma incalcarii repetate a dreptului international.…

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Ședința de judecata pe cazul „Vîșinski” a fost amânata pentru vineri, 19 iulie 2019. "Din cauza faptului ca completul de judecatori se afla în camera de deliberare, cazul este amânat pâna pe data de 19 iulie la ora 15:00…