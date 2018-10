Stiri pe aceeasi tema

- 'Am primit din Qatar informatii ca Jumpei Yasuda a fost eliberat', a indicat in cadrul unei conferinte de presa la Tokyo purtatorul de cuvant al guvernului, Yoshihide Suga. Un barbat despre care se considera ca este Yasuda se afla in momentul de fata la un centru de imigrare din Antakya, in Turcia,…

Autoritatile japoneze au anuntat marti ca un barbat despre care se crede ca este un ziarist nipon, rapit acum trei ani in Siria, a fost eliberat, transmit Kyodo si Reuters, informeaza Agerpres. "Am primit din Qatar informatii ca Jumpei Yasuda a fost eliberat", a indicat in cadrul unei conferinte…

- Din raportul publicat, miercuri, de Departamentul de Stat american, reiese faptul ca atacurile teroriste au scazut cu 23% la nivel global in 2017 iar decesele provocate de acestea s-au redus cu 27% fata de 2016. Motivul pentru aceasta schimbare in bine ar fi reducerea violenței in Irak prin acțiunea forțelor…

- Un turist japonez, care a fost arestat pentru o fapta nespecificata in Coreea de Nord, a fost eliberat, noteaza BBC. Tomoyuki Sugimoto, despre care se crede ca este un grafician video, in varsta de 30 de ani,...

- Automarfarul – inmatriculat in Turcia – transporta cutii in care se aflau filtre auto, la volanul acestuia aflandu-se un barbat, cetațean turc, in varsta de 45 de ani. Ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II de pe autostrada in data de 21 august, in jurul orei 06:00, polițiștii au procedat…

- Reprezentanti ai guvernelor din Germania, Turcia, Rusia si Franta ar putea organiza o reuniune pe tema situatiei din Siria, afirma cancelarul german, Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Associated Press, relateaza Mediafax.

- Peste 134 de persoane au fost ucise in partea de nord a Siriei in ultimele zile, mare parte dintre acestea fiind copii, au declarat mai multi reprezentanti ai Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza publicatia Associated Press.

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari - Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini cu ședere…