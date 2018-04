Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Hoandra a transmis mai multe critici la adresa lui Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Toate acestea au pornit dupa ce, recent, cunoscutul medic a spus in... Source

- Romania a uitat prea repede ce a invatat din criza financiara, crede fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu. Fostul ministru a venit insa si cu predictii. Despre actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca isi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare,…

- „A fost ministru de Finanțe (Ionuț Mișa), a avut șansa unei imagini de ansamblu in economie. A fost ministru și cred ca este o posibila varianta, de asta am facut și propunerea. Poate sa arate ca lucrurile se pot schimba in bine, mai ales ca el a venit in Parlament și a propus bugetul pe 2018, sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, si despre relatiile UE si NATO cu Rusia, inclusiv in contextul masurilor luate la nivel european, la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat…

- Romania a invins, in deplasare, pe Israel, scor 2-1. Din delegația “tricolorilor” a facut parte și Adrian Mutu. Managerul sportive al echipei naționale a profitat de ocazie și nu a ratat ocazia de a merge la Mormantul Sfant. Incantat de tot ce a vazut, Adrian Mutu a postat și un mesaj pe contul personal…

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, in cadrul unui discurs sustinut la Straseni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolica de Unire cu Romania. El le-a promis moldovenilor ca va reveni in Moldova si va demonta toate minciunile.Citeste…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- In razboiul pentru putere si influenta, cea mai populara retea sociala din lume ar fi devenit arma perfecta! Scandalul datelor furate de la 50 de milioane de utilizatori de Facebook ajunge si in Romania.

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Sennheiser, producatorul german de produse electronice de inalta calitate, a anuntat ca va deschide o fabrica in Romania, aceasta urmand sa fie construita la Brasov. Intr-un comunicat de presa, compania Sennheiser a precizat ca noua baza de productie “va asigura si mai multa flexibilitate pentru a acoperi…

- Secretarul de stat Raed Arafat a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in care isi manifesta dezacordul pentru reclamele agresiv le tigarile electronice. "Vazand poza recenta a unei statii de metrou din capitala, impanzita cu reclame care promoveaza fumatul, nu pot sa nu subliniez urmatoarele aspecte:…

- Peste 4,3 miliarde de țigarete au fost vandute in 2017 pe piața neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din țigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la rețelele de contrabanda. Eforturile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? BOMBA ZILEI UDMR-UL PRADAT DE UN... MAGHIAR! Cu prilejul uneia dintre vizitele efectuate cu regularitate in Statele Unite de catre Laszlo Tokcs, comunitatea maghiara de acolo a luat initiativa lansarii unei chete cu scopul stringerii…

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Jurnalista Sorina Matei anunța difuzarea unui interviu cu fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu. In interviu, SOV va vorbi despre placerea puterii si ambitia distrugerii, despre dosare, servicii secrete romanesti si straine, afaceri uriase si intarirea statului, dar și despre cei mai contoversați…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, ieri, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- ”Nu am vrut sa lasam sa treaca Ziua Protectiei Civile fara a mai face un pas pentru pregatirea populatiei. Astfel, a fost creat un portal unic pe care populatia poate sa acceseze toate informatiile necesare pe situatii de urgenta, pentru pregatirea lor. In loc sa caute pe site-ul IGSU, pe site-ul…

- Infiintarea spitalului regional reprezinta prioritatea zero a judetului Constanta Ieri, in cadrul sedintei Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania UNCJR , presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, a reiterat urgenta infiintarii acestui tip de unitate…

- 'Orice crestere, ca vorbim de inflatie, de ROBOR, cursul de schimb reprezinta o ingrijorare. Discutia va avea loc saptamana viitoare cu domnul guvernator (Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, n.r.) pentru a vedea exact modul in care actionam impreuna', a spus Teodorovici. Factorii care influențeaza…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept, sa continue lupta impotriva coruptiei.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele…

- Parlamentarul Andreea Cosma a precizat ca nu se afla intr-un razboi cu DNA și ca susține aceasta instituție. Afirmațiile parlamentarului vin dupa ce fratele sau a mai dat publicitații o serie de inregistrari cu procurori de la DNA Ploiesti. Parlamentarul Andreea Cosma, prezenta la Inalta Curte de Casație…

- Vicepresedintele Asociatiei Romane a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare (ARPID), Otilia Stanga, vorbeste, intr-un mesaj pe Facebook, despre criza imunoglobulinei, apreciind ca dozele care vor veni in lunile urmatoare sunt ”praf in ochi”. Ea atrage atentia ca, din iulie, nu exista ”niciun contract…

- Asociatia Procurorilor din Romania considera ca in ultima perioada s-a incercat decredibilizarea sistemului judiciar, in special a Ministerului Public, ceea ce constituie un atac la functionarea statului. Asociatia spune ca procurorii din Ministerul Public isi exercita atributiile cu buna-credinta,…

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, Eugen Teodorovici a spus ca "avem toate motivele sa credem ca astfel de practici exista, din pacate". Amintim ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a facut declarații cutremuratoare duminica seara, la Sinteza Zilei. Iorga susține ca procurorul…

- 'S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea Declaratiei 600, n.r.), timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, inclusiv cu actul normativ care schimba din punct de vedere legal, care va fi aprobat in prima parte a lunii martie astfel incat nimeni…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert…

- Maria Constantin pune capat zvonurilor, dupa ce s-a spus ca in viața ei exista un alt barbat. Artista se concentreaza in aceasta perioada doar asupra carierei. Alexandru Constantin este actorul care a jucat alaturi de artista, in videoclipul ei, „Scrisoare de dragoste”. „Asadar este o fotografie realizata…

- Anastasia Lazariuc a trecut printr-un mariaj dureros. Barbatul cu care a fost casatorita a fost prima ei dragoste, insa lucrurile nu au funcționat deloc in casnicia lor. Anastasia Lazariuc este o cantareața din Republica Moldova care a reușit sa se impuna și pe piața muzicala din Romania. Artista, in…

- Scandalul scaderii salariilor dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat a produs o adevarata revolta printre cetatenii. Mii de oameni au salariile taiate dupa revolutia fiscala a celor de la PSD, iar problemele sunt multimple. In acest scandal intervine si fostul presedinte, Traian…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si a solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016. „Relatia contractuala cu furnizorul…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Scandalul a inceput intr-un bar din satul Izvoru, dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani s-a luat la bataie cu altul de 29, informeaza Romania TV. Citeste si Un barbat din Iasi care si-a batut sotia, incalcand un ordin de protectie, trimis in judecata sub control judiciar In altercatie…

- Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil, sustinte presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii "Acces direct" de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea Republicii Moldova.

- Ionela Prodan a fost internata in spital, zilele trecute, din cauza unor problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Situatia este destul de delicata, potrivit unor susrse apropiate de familia Prodan. Ionelei i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimiii si a…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- Haosul fiscal instalat in Romania odata cu punerea in aplicare a programului de guvernare al PSD i-a adus la capatul rabdarii pe multi romani. Una dintre cele mai afectate categorii este acum cea vizata de modificarile declaratiei 600. Chiar daca Liviu Dragnea a anuntat ca se va amana pana…

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Scandalul ”Premierilor” a aprins serios lucrurile in sportul romanesc. Ministrul Marius Dunca a venit cu precizari dupa unele informatii care au aparut in cursul zilei de azi pe marginea subiectului. Federatia Romana de Canotaj s-a simtit atacata, astfel ca i-a adresat, la randul ei, o scrisoare…

- Demis astazi de premierul interimar Mihai Fifor dupa scandalul polițistului pedofil, chestorul Bogdan Despescu a transmis un mesaj. ”La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra…

- Scandalul din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) e pe cale sa dinamiteze Guvernul Mihai Tudose. Partenerii celor de la PSD, cei de la ALDE, au dezvaluit pozitia lor din interiorul coalitiei. In direct la Romania TV, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca ALDE va respecta protocolul…

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Mihai Lucan ar putea suferi de Complexul Zeus. La aceasta concluzie a ajuns psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, dupa e a analizat comportamentul reputatului urolog din Cluj, urmarit penal pentru tentativa de omor , cercetat pentru delapidare, banuit a fi pus bazele unei rețete de trafic de…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…