Un jurnalist celebru, reactie furibunda la adresa Olgutei Vasilescu! „Proasta aia mai e ministru?”

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Mircea Diaconu a vorbit in emisiunea "Sinteza Zilei” despre apariția sa pe listele negre prezentate in exclusivitate de Antena 3.Citește și: Tariceanu e 'PORNIT' in scandalul redefinirii familiei in Constitutie: Nu putem sa ignoram trei milioane de semnaturi ale cetatenilor "N-am știut…

- Dupa CFR Cluj - FCSB 1-1, Gabi Balint, fost jucator la Steaua, l-a criticat dur pe Denis Alibec. Atacantului de 27 de ani i s-a reproșat jocul slab și faptul ca a protestat mereu la deciziile arbitrului. "Sa fim sinceri, jocul lui Alibec a fost slab. Noi așteptam altceva, dar nu s-a schimbat deloc.…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a criticat arbitrajul lui Ovidiu Hațegan din meciul CFR Cluj - FCSB 1-1. Latifundiarul contesta penalty-ul dictat impotriva echipei sale, dar și eliminarea lui Mihai Pintilii din repriza secunda. "E un rezultat bun pentru noi, dar prost pentru fotbalul…

- Scandal total dupa aparitia celui de-al doilea episod al interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita. Unul dintre martorii la presupusele petreceri din casa lui Ghita rupe tacerea si lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa sefei DNA. Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, s-a…

- Consilierul Ciprian Ciucu (PNL) a anuntat, luni, ca DNA verifica achizitiile Politiei Locale Bucuresti, dar si organizarea examenului pentru functia de director executiv din Directia de Siguranta si Ordine Publica. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a susținut ca a aflat aceasta informație de la…

- Odata cu trecerea contributiilor sociale de la angajator la salariat, masura fiscala intrata in vigoare la inceputul acestui an, contributia la Pilonul II de pensii a fost redusa de la 5,1% la 3,75%. La salariul mediu brut, contributia trebuia sa fie mai mare cu jumatate de punct procentual pentru a…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizând ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze între Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon, potrivit AGERPRES.Nu este niciun fel de modificare fata de ceea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze intre Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

- Oana Pellea l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a anunțat ca a demarat procedurile de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: GRECO, raport incendiar, in plin scandal politic in Romania: Recomandari in cazul 'responsabililor cu…

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…

- Un celebru deputat, fost ministru, a fost ”victima” unui episod mai puțin obișnui intr-un aeroport! Varujan Vosganian, deputat ALDE, fost ministru al Economiei, a relatat ca a fost atacat verbal, pe aeroportul din Iași, de un ”barbat in jur de treizeci de ani”. ”S-a proțapit in fața mea, a inceput…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca va rezolva problema inechitații de plata a contribuției la sistemul public de sanatate și de pensii dintre salariați și persoane fizice autorizate. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Veste proasta despre contribuția la pensii apare…

- Directia pentru Agricultura Gorj a stabilit norme de venit mai mici in 2018 pentru fermierii gorjeni. In vederea stabilirii normelor de venit Directia pentru Agricultura a avut intalniri cu asociatiile agricole din judet. Este vorba de Asociatia crescatorilor de ovine si caprine, asociatia crescatorilor…

- Conferinta-maraton a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a scos-o din minti pe Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni a avut o reactie furibunda pe Facebook, chiar in timpul conferintei de presa de la DNA. Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- O prima reactie exprimata din randul formatiunii social-democrate fata de recentele afirmatii in privinta DNA-ului este cea a secretarului general adjunct al PSD-ului. Concret, Codrin Stefanescu ii cere, e drept ca pe un ton neprotocolar, ministrului Justitiei sa ia masuri. “Asteptam o reactie a Procurorului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu o reactie dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a venit cu transcrieri ale unor conversatii, in replica la inregistrarile socante publicate de fostul deputat social-democrat, Vlad Cosma. Dragnea neaga acuzatiile aparute in cadrul conversatiilor si sustine…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF, a spus pentru GSP ca va castiga alegerile deoarece este sustinut de cluburile din Liga a III-a si n-a ratat ocazia de a-l ironiza pe fostul oficial UEFA. Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la sefia FRF "Ma asteptam. Nu pot sa spun ca…

- Senatorul PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat, vineri, ca introducerea reglementarilor privind plata contributiilor pentru angajatii part-time a facut ca in ultima perioada un numar 185.000 de contracte part-time sa fie schimbate in norma intreaga, ceea ce demonstreaza ca anterior unii dintre acesti…

- Cantarețul Kamara a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la Kanal D, unde a atacat-o dur pe soția sa, Oana, cu care este in divorț. In luna ianuarie, despre Kamara și soția sa, Oana, s-a aflat ca sunt in pragul divorțului , mariajul lor fiind pe butuci. kamara și Oana au un fiu, Leon, care…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a susținut din nou miercuri ca nu ar trebui sa se inregistreze scaderi de salarii in mediul privat in urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, afirmand ca, daca acest lucru se intampla, inseamna ca patronul l-a „furat” pe salariat.…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nitu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic, scrie Romania TV.Redam mai jos mesajul postat de Victor Ponta, pe pagina personala de Facebook:Judecatorii…

- Fostul președinte Ion Iliescu are parte de o ieșire neașteptata, in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza. Iliescu arata ca daca anumiți actori politici suspecteaza ca SPP face jocuri politice, atunci pot acționa instituțional, nu prin intermediul declarațiilor de presa. Iliescu arata…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un "prieten" ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' si ca el ar putea prelua "si partidul chiar"."A venit un prieten la mine din…

- Sorina Pintea a preluat, marti, mandatul de ministru al Sanatatii, precizand ca va continua proiectele prevazute in Programul de guvernare si ca doreste o buna colaborare cu asociatiile de pacienti si organizatiile neguvernamentale, informeaza AGERPRES . “Am venit la Ministerul Sanatatii sa fac ceva,…

- Federația Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor lanseaza un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-un comunicat de presa, Federația atrage atenția ca rata recidivei nu a scazut și nu poate fi calculata conform metodologiei partidului aflat la putere.Tudorel…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți poți estima contribuția la pensii datorata pentru perioadele din ultimii cinci ani in care n-ai avut calitatea de asigurat in sistemul public (sau in alte sisteme autohtone) de pensii. Cu ajutorul calculatorului…

- Pana la finele anului 2018, romanii au posibilitatea de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioadele anterioare in care n-au fost asigurați in niciun sistem de pensii, insa numai in limita a cinci ani. Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, luni, cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-2, pe compatrioata ei Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20, calificandu-se in sferturile de finala ale Australian Open, faza in care va evolua cu Simona Halep,…

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, iar acum apar primele obiectii la adresa acesteia. Premierul propus de Traian Basescu, Siegfried Muresan, o ridiculizeaza pur si simplu pe Dancila. Europarlamentarul vorbeste despre performantele lui Dancila din…

- Contribuția minima crește de la 260 de lei pe luna, la 364 de lei, pentru cei care vor sa se asigure la nivelul pensiei minime. Cine dorește o pensie mai mare poate plati mai mult. Baza de calcul a cotribuției ...

- Contribuțiile sociale au trecut de la angajatori la angajați incepand cu 1 ianuarie 2018. Concomitent, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru salariați, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor. Noul an a adus mai multe modificari legislative care vizeaza atat populația,…

- Au inceput sa apara și reacțiile in randul social-democraților cu privire la demisia de miercuri a Doinei Pana, din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a spus ca discutase inaintea sarbatorilor de iarna cu deputatul PSD și știa de atunci de…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16- la 10- pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Legile justiției, in forma in care PSD dorește sa le actualizeze sunt exact ca in Franța – asta susține europarlamentarul Maria Grapini, care este convinsa ca romanii care sunt nemulțumiți de modificarile votate in comisia condusa de Florin Iordache nu s-au documentat destul. Europarlamentarul este…