- Revista saptamanala germana Der Spiegel a dezvaluit miercuri, in contextul unei increderi tot mai slabe a publicului larg in mass-media, ca unul dintre jurnalistii sai vedeta, recompensat cu numeroase premii, isi falsifica de multi ani articolele, informeaza AFP.La inceputul lunii decembrie,…

- Declarații de presa susținute de Klaus Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 13 decembrie a.c., la Bruxelles (Regatul Belgiei), declarații de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European. Jurnalist:…

- Propuneri indecente xi avansuri fErE perdea, in schimbul unui loc de muncE? De asta spune o tanErE cE ar fi avut parte. Studenta de 21 de ani il acuzE pe un celebru jurnalist cE ar fi... hErtuit-o! OfteazE xi ii dau lacrimile ori de cate ori rememoreazE episodul care, sustine ea, a marcat-o pe viatE!

- Cunoscutul jurnalist si prezentator TV Piers Morgan (53 de ani) o critica in termeni duri pe Ducesa Meghan Markle, despre care spune ca a facut tot posibilul „sa ajunga in varf“ folosindu-se de influenta altor persoane si apoi debarasandu-se de ele.