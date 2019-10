Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat marti ca au condamnat la 15 ani de inchisoare pentru "extremism" si "spionaj" in favoarea Kievului un jurnalist ucrainean care colabora si cu o institutie de presa americana, informeaza AFP. Stanislav Aseiev, 30 de ani, a lucrat ca reporter…

- Curtea Suprema a propus sesizarea din oficiu a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in dosarul in care fostul consilier al premierului Dancila a facut apel al condamnarea la opt ani de inchisoare. Dupa modelul dosarului Elenei Udrea, judecatorii vor sa afle daca decizia CCR privind completele specializate…

- Un nou referendum privind independenta Cataloniei este inevitabil, a declarat fostul vicelider al executivului catalan, Oriol Junqueras, condamnat luni la 13 ani de inchisoare de Curtea Suprema a Spaniei, in dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, potrivit Reuters. In primul interviu…

- Iubita lui Liviu Dragnea a luat o decizie incredibila. In luna mai, seful PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumatate de inchisoare in procesul privind angajarile fictive de la

- Decizia este definitiva. Sofronia a fost gasit vinovat de comiterea unei crime ce a avut loc in data de 30 octombrie 2018. In acea zi, barbatul l-a chemat in curtea sa pe Marius Dogariu, pentru a-l ajuta sa taie lemne. Cei doi au consumat excesiv bauturi alcoolice si, la un moment dat, pe fondul unui…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut petrolierul rusesc Neyma, care ar fi participat in conflictul din stramtoarea Kerci, din noiembrie 2018, cand 3 nave militare ucrainene au fost atacate si capturate de marina rusa, potriivt anuntului SBU pe pagina sa de Facebook. Petrolierul Neyma,…

