- „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti sa inregistram piesa Adio la Bucuresti. Ne-a placut de atunci numele. The Weekend Band a fost o etapa si The…

- Evenimentul este organizat sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei, in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Paris si Ambasada Frantei la Bucuresti. Curatorii expozitiei vor fi senatorul Iulia Scantei si Mihaela Ganea, director European Artists Management Bruxelles. Emil Ciocoiu s-a nascut la 13 septembrie…

- Gorjeanul care a facut transplant de plamani la Viena e in coma. Adrian Lupu, barbatul din comuna Farcașești, județul Gorj, care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se afla internat, in stare grava, la Spitalul Județean din Targu-Jiu. Mai exact, pacientul este in…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat „Romania la Centenar”. Viceprimarul…

- Muzeul National de Arta al Romaniei organizeaza licitatie publica in vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spatiile cuprinse in incinta MNAR, in scopul amenajarii si organizarii unei cafetarii cu o suprafata de 12,5 metri patrati pe o perioada de minim un an. Conditiile si cerintele de…

- Vernisajul expoziției aniversare „Cehoslovacia, 1918-1968. Retrospectiva conștiinței naționale” realizata de catre Ambasada Republicii Cehe din Romania, alaturi de Centrul Ceh din București, va avea loc pe 21 martie, ora 18.00, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza o procedura publica pemtru atribuirea contractului "Servicii medicale de medicina munciildquo;, in valoare de 400.759,08 lei. Potrivit anuntului de participare vor ti testati angajatii din Bucuresti, Constanta, Sibiu, Targu Jiu, Suceava, Deva si…

- Galeriile Inter-Art din Aiud gazduiesc, in aceste zile, cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018 cuprinzand lucrari semnate de 65 de artiste din 36 de țari de pe 5 continente sub genericul: „Arta feminina in colecția Inter-Art” . Astfel, pe simezele…

- ''Nota lui Wilson (presedintele SUA in perioada 1913 - 1921 - n.r.) catre Romani!'', document prin care, la 8 noiembrie 1918, se arata ca guvernul american recunoaste dreptul poporului roman de a-si implini aspiratiile de unitate nationala, este Exponatul lunii martie la Muzeul National…

- Muzeul Bucovinei organizeaza in colaborare cu Muzeul National Peles expozitia „Comorile Pelesului”, deschisa publicului in perioada 16 martie – 9 septembrie 2018, la sediul Muzeului de Istorie din Suceava.Vernisajul expozitiei va avea loc vineri, 16 martie, la ora 13, la sediul Muzeului de Istorie ...

- „Protectia Copilului“ Iași are in evidenta un singur asistent maternal care are in grija cinci copii luati in plasament, Tanti Maricica fiind, practic, ultima „mama eroina“ din oraș. Maria Balan, din comuna Dolhesti, se ocupa de 14 ani de cresterea copiilor abandonati de parintii biologici. In casa…

- Astazi, incepand cu ora 13:00, va avea loc lansarea primului numar al revistei de literatura, arte și istorie culturala, ”SPICON”, editata de Asociația Cercetatorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Targu Jiu. Evenimentul va avea loc in cadrul salii Bibliotecii Județene ”Christian Tell”…

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- Noi monumente de origine romana, identificate pe teritoriul judetului Cluj Peste 300 de situri pe traseul vechii granițe a Imperiului Roman au fost identificate in cadrul Programului Național LIMES. Programul Național LIMES, instituit în 2015 prin ordinul Ministrului Culturii, face parte…

- A implinit de curand 21 de ani, este studenta la Facultatea de Psihologie și Științele Educației in București, iar de un an de zile lucreaza ca psihoterapeut la un centru pentru copii cu dislexie din Capitala. In paralel, Miruna Dragulescu se ocupa și de cariera sa muzicala, pana acum a lansat…

- Conferinta "Palatele Familiei regale - istorie, eleganta si fast", sustinuta de Stefania Dinu, directorul general adjunct al Muzeului National Cotroceni, va avea loc sambata, de la ora 18.00, la Muzeul National de Istorie "Grigore Antipa"...

- Ajunsi foarte aproape de finalul perioadei in care o parte dintre comorile Romaniei - Aurul si argintul antic al Romaniei - au fost expuse la Targoviste, Curtea Domneasca si Muzeul National de Istorie al Romaniei au decis sa organizeze, in data de 24 februarie o "noapte alba" a expozitiei.

- Tatal unui copil de un an și patru luni care a murit intr-un spital din Capitala transmite cuvinte foarte dure la adresa medicilor. Deși specialiștii i-au spus ca bebelușul murise din cauza meningitei bacteriene, barbatul crede ca adevarul este complet altul.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Proiect de lege privind ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei Foto: Arhiva/ Alexandra Cristea. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, astazi, proiectul de lege privind ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru România în Primul Razboi Mondial.…

- Parlamentul a aprobat ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial, cu 275 de voturi „pentru”. Votul este final, astfel ca legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Potrivit proiectului de lege, care a fost adoptat de deputați…

- In cadrul programului cultural dedicat Centenarului Marii Uniri, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures organizeaza joi, 15 februarie, ora 13, vernisajul expozitiei „Incoronarea suveranilor Romaniei Mari. Alba Iulia, 15 octombrie 1922″. Expozitia cuprinde un numar de 30 de imagini de colectie,…

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania va incepe vineri, 16 martie. Pana atunci, timp de 3 saptamani, intre 22 februarie și 9 martie invitam publicul din București la Warm-up OWR11, o serie de proiecții și evenimente speciale, ce vor avea…

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Stema Regala a Romaniei (epoca Regelui Carol I, 1878 - 1906), o diploma emisa de Societatea "General Praporgescu" la inceputul sec. XX pentru glorificarea eroilor romani din timpul Primului Razboi Mondial si Hrisovul de intemeiere a Societatii culturale "Vrancea", sub patronajul Reginei Maria, cu…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a prezentat, miercuri, exponatul lunii februarie – Credenționalul lui Vasile Goldiș. Credenționalul lui Vasile Goldiș este unul dintre cele mai importante documente deținute de muzeul albaiulian referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. El face parte…

- Vernisajul expoziției „Arata ca ești rar, arata ca-ți pasa!”, organizata cu prilejul Zilei Internaționale a Bolilor Rare 2018, s-a bucurat de prezența catorva zeci de participanți. Evenimentul a debutat astazi, de la ora 11, la Galeria de Arta „Ioan Sima” Zalau, expoziția putand fi vizitata pana la…

- Autoritatile din Targu Jiu vor semna receptia la Sala Sporturilor din Targu Jiu pe 14 februarie. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a discutat la Bucuresti cu sefii Companiei Nationale de Investitii finalizarea lucrarilor la Sala Sporturilor si la Stadionul ...

- UPDATE 22,00 La ora 21,45 a fost reluata circulatia feroviara. UPDATE 15,30 Comunicat CFR Calatori: „Trenurile de noapte care circula pe magistrala 900 Bucuresti – Craiova – Filiasi – Dorbeta Turnu Severin – Timisoara Nord vor fi rerutare prin Filiasi- Targu Jiu – Simeria – Lugoj – Timisoara, iar la…

- Fostul rector al Universitații Constantin Brancuși, acum profesor universitar, Dorel Chirițescu, se pregatește sa devina socru mic! Fiica cea mica a acestuia, Alexandra Chirițescu, a fost ceruta in casatorie de iubitul sau Horia Pacurar, un tanar din București. Fericitul eveniment a avut…

- Editura Corint va invita la evenimentul de lansare a volumului „Carnete de razboi” de Grigore Romalo, aparut in colecția „Istorie cu blazon”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie, ora 18:00, in saloanele Jockey Club (Strada Episcopiei nr. 9, Bucuresti).

- Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 27-28 ianuarie 2018, Concursul interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru”. Manifestarea, ajunsa la cea de-a XXI-a…

- Biroul de presa al Primarie Galati anunta ca, miercuri, 24 ianuarie 2018, circulatia va fi inchisa dupa cum urmeaza:11:30 - 13:00 - Biserica Vovidenia - str. Logofat Tautu12:30 - 14:00 - str. Domneasca, pe segmentul cuprins intre strazile Vasile Alecsandri si Cezar cu ocazia manifestarilor de cinstire…

- Prezent astazi la Targu-Jiu, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei, ministrul Liviu Pop a incercat sa lamureasca problema sporului de calculator. Acesta a precizat ca acordarea sau nu a sporului de condiții vatamatoare personalului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, luni, la Targu Jiu, ca declaratia deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca majoritatea PSD si ALDE se pregateste sa inchida in jur de 1.000 de scoli, este o minciuna. Pop crede ca deputatul liberal ”vrea sa iasa in evidenta”. Ministrul Educatiei,…

- ICR Madrid, in colaborare cu Muzeul Armatei din Toledo si Muzeul National de Istorie a Romaniei organizeaza, cu ocazia Centenarului Primului Razboi Mondial, in perioada 25 ianuarie - 20 februarie, expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial"...

- Marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 13.00, președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, va oferi profesorului Marco Lucchesi, președinte al Academiei Braziliene de Litere, o Distincție de Onoare pentru excepționala activitate de promovare a culturii romane pe meridianele lumii. Evenimentul…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va prezenta miercuri, incepand cu ora 12.00, exponatul lunii ianuarie, „Apel pentru formarea Garzilor Naționale din Transilvania, 9 noiembrie 1918”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Direcția Județeana pentru Cultura Alba și Muzeul Național…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta podoabele din tezaurul medieval de la Țifești, in cadrul seriei de micro-expoziții „Exponatul lunii”. Vernisajul va avea loc joi, 18 ianuarie 2018, incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Sala Lapidarium. Accesul la eveniment…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2018, Muzeul Național de Istorie a Romaniei prezinta publicului trei manuscrise - monumente ale limbii și culturii romane - tiparite in Veacul Luminilor: Cazania lui Varlaam, Indreptarea legii cu Dumnezeu și Psaltirea pre versuri tocmita.

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Muzeul Național Cotroceni a deschis, ieri, seria manifestarilor dedicate Centenarului cu expoziția „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”. Expozitia, care va putea fi vizitata pana pe 13 februarie, include fotografii rare, infatisand Familia Regala…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizeaza miercuri, 10 ianuarie 2018, vernisajul expoziției „Metalurgia fierului”. Evenimentul va avea loc a avea loc incepand cu ora 11.00, in Palatul Magna Curia din Deva. Expozitia este organizata…

- Daniel Muresan Romfilatelia a introdus in circulatie emisiunea de marci poștale Glorie Eterna Eroilor Primului Razboi Mondial, dedicata ostașilor care au luptat pentru idealul infaptuirii Romaniei Mari. Cimitirele unde odihnesc eroii Razboiului de Intregire sunt adevarate locuri ale memoriei nationale.…

- Pe 7 decembrie se implinesc 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa, deschizator de drumuri in mai multe domenii ale știintei, fiind primul oceanolog, ecolog si hidrobiolog roman, autorul conceptelor de biosociologie si bioeconomie, precum și un diplomat apreciat de cele mai de seama personalitati…

- Politistii gorjeni au reusit ieri sa recupereze telefonul mobil care apartinea unei tinere din Bucuresti, venita ieri in vizita la Targu Jiu. Bunul fusese furat, in timp ce femeia, de 24 de ani, se afla intr-un local public. „Politisti au ...

- O acțiune in forța a mascaților a avut loc, ieri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta a fost coordonata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Gorj. In urma descinderilor,…

- "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj au efectuat un numar de 44 de perchezitii domiciliare pe raza…