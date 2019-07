Un juriu a decis: un mare hit al lui Katy Perry este plagiat

Stiri pe aceeasi tema

- Un juriu din California a decis, dupa un proces care a durat o saptamana, ca melodia „Dark Horse” a lui Katy Perry copiaza „Joyful Noise” a rapperului Marcus Gray, cunoscut drept Flame, informeaza The Hollywood Reporter.

- Kim Kardashian a caștigat in instanța un proces pe care l-a deschis impotriva unui brand care vindea haine online. Starleta americana a acuzat compania Missguided SUA, care nu a facut nici macar un efort sa se apere in instanța, ca ii folosea numele pentru a vinde produse pe internet. Reprezentanții…

- La aproape 28 de ani de la moartea sa, o versiune inedita a unei melodii interpretate de Freddie Mercury a fost dezvaluita joi (20 iunie) de catre prietenul sau, textierul și regizorul Dave Clark. Time Waits For No One este o versiune noua, pura, a piesei „Time”, care a aparut inițial in musicalul cu…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, s a prezentat aziin fata judecatorilor de la Curtea de Apel Constanta, el fiind acuzat ca ar fi obtinut fonduri europene ilegal. Curtea de Apel Constanta, care ramasera in pronuntare pentru data de 29 mai, a decis sa mai amane inca o data pronuntarea pentru data…

- Actiunea in justitie a fost intentata luni, la curtea federala a statului american California. Aceasta reprezinta primul demers juridic care se concentreaza pe o reinterpretare. Arty i-a dat in judecata pe cei trei compozitori ai piesei - DJ-ul Marshmello, compozitorul si producatorul britanic Steve…