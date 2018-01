Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut in dosarul agresarii politistului iesean. Cel retinut este Radu Holban, acuzatia fiind de tentativa la omor. Anchetatorii mai cauta un al doilea agresor, a carui nume a fost identificat insa care nu a fost inca prins, potrivit unor surse judiciare. Holban nu a dat…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva, fiind suspect in cazul politistului din Iasi care a fost injunghiat in urma unui conflict spontan izbucnit intr-un club. Conform unor surse din randul anchetatorilor, presuspusul…

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

- Faptele lui Eugen Stan au revoltat o țara întreaga. Scandalul polițistului pedofil a scos la iveala o fața ascunsa a Poliției Române, iar detaliile care se afla treptat vor pata imaginea autoritaților din ce în ce mai mult.

- Potrivit unui comunicat al DNA, Iulian Darius Boariu a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si inselaciune. Procurorii sustin ca, in perioada septembrie 2017 - ianuarie 2018, Iulian Darius Boariu a pretins suma de 30.000 euro de la concubina…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a primit 30.000 de euro mita. El a cerut acesti bani de la iubita unui barbat aflat in arest la domiciliu, spunand ca are influenta asupra magistratilor care se ocupa de cazul sau. Iulian-Darius Boariu a fost prins in flagrant. COMUNICATUL OFICIAL: Procurorii din cadrul…

- Fostul premier, Mihai Tudose, a abordat extrem de dur Cazul polițistului-pedofil care a dus la scandalul dintre el și ministrul de Interne și apoi implicit la plecarea lui din funție. In cadrul ședinței Comitetului Național Executiv al PSD (CExN al PSD) fostului prim-ministru i s-a reproșat de mai…

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca au extins cercetarile in dosarul politistului violator sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului. Practic, procurorii vor sa vada daca politistii de la Sectia 18 l-au favorizat in…

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Inspectia judiciara intervine în razboiul Politie- Parchet si verifica modul în care procurorii de la Parchetul Sectorului 5 au actionat în anchetarea politistului pedofil, în dosarul din 2016.

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Eugen Stan, polițistul acuzat de pedofilie, va fi prezentat astazi in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Barbatul a fost reținut deocamdata doar pentru ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala. Au aparut insa ...

- Cazul politistului pedofil care si-a batut joc de doi copii intr-un lift din Drumul Taberei a lasat perplexa o tara intreaga. Abia astazi s-a aflat ca monstrul cu chip de om era si angajat al politiei. Politistul blogger, Marian Godina s-a implicat si el in acest caz, iar la putin timp dupa prinderea…

- El se afla internat la Spitalul Universitar, unde a fost transportat cu o ambulanta SMURD imediat dupa incidentul din zona Politehnica. Joi seara, in jurul orei 19.00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculet din apropierea statiei…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…

- Sfarsitul de an il prinde din nou in spatele gratiilor pe Robert Bucuresteanu cunoscut drept Generalu din Targoviste. Liderul clanului care a bagat spaima in ribalii damboviteni a fost mai intai retinut pentru 24 de ore, potrivit mditv.ro, fiindA banuit de comiterea infractiunilor de santaj, lovire…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Procutrorii DIICOT au descins, miercuri, la locuința medicului clujean Mihai Lucan, acesta fiind vizat, alaturi de alte persoane, într-un dosar de delapidare.Ulterior, Lucan și fiul acestuia, Ciprian, alaturi de fostul manager al IUTR au fost reținuți pentru 24 de ore și duși…

- Magdalena Serban – femeia acuzata ca a ucis o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor – ramane in arest preventiv, au decis miercuri magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care i-au respins acesteia contestatia si au mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva.…

- Magdalena Serban, adusa la Curtea de Apel. Femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou va fi adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia ei la decizia de arestare preventiva. Avocata Magdalenei Șerban, criminala de la metrou,…

- Un barbat de 26 de ani a fost retinut si urmeaza sa fie propus pentru arestare preventiva dupa ce politistii au ridicat aproximativ 20 kg de plante de canabis care ar fi fost cultivate atat intr-o locuinta, cat si intr-un solar special amenajat. "La data de 17 decembrie, politistii Serviciului…

- Adolescentul suspectat ca agresat un cadru didactic de la un liceul din Constanta va fi cercetat sub control judiciar. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile pe numele suspectului. Conform IPJ Constanta, faptele pentru care minorul…

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in care fac cercetari „in rem” pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea de ultraj cu referire la infractiunea de omor in cazul politistului Ciprian Sfichi, lovit in cap cu o sabie de interlopul Alexandru Hutuleac.

- Data fiind gravitatea faptelor, autorul/autorii au șanse mici sa scape de o astfel de pedeapsa. Cert este faptul ca dupa 20 de ani, autorul/autorii, in cazul in care vor fi condamnat/condamnați, pot sa ceara eliberarea condiționata, scrie presasm.ro. Potrivit noului Cod Penal, intrat in vigoare…

- Razvan Rentea, principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare a fost prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. UPDATE 17:25 Magistrații satmareni au incuviințat arestarea pentru 30 de zile a principalului suspect in cazul triplei crime de la Satu Mare. Procurorii…

- Razvan Rentea, principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare a fost prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. Procurorii satmareni au solicitat magistraților arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Razvan Rentea, principalul suspect in cazul triplei crime…

- Razvan Rentea, din judetul Satu Mare, e suspectat ca si-ar fi ucis parintii si bunica in urma unor neintelegeri cu privire la un apartament pe care ar fi dorit sa il vanda pentru a-si acoperi anumite datorii.

- Presedintele PAS, Maia Sandu, este nemultumita de refuzul Procuraturii Generale (PG) de a porni urmarirea penala pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, pentru uzurparea puterii de stat. Procurorii si-au justificat decizia respectiva prin „lipsa faptului infractiunii”.

- Un dosar de cercetare penala pentru tentativa de omor a fost deschis ieri, 13 noiembrie 2017, pe numele unei femei de 53 de ani, din Aiud. Aceasta a fost reținuta de procurorii procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, dupa ce și-a injunghiat concubinul, in varsta de 50 de ani. Se pare ca…

- Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost retinut vineri seara, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de santaj. Procurorii spun ca "exista date si probe" din care reiese ca la data de 31 octombrie 2017, in statia Comarnic,…

- Dosarul era pe rolul instantelor din 2015, deschis in perioada in care Voiculescu se afla inchis la Penitenciarul Rahova. In momentul eliberarii mogulului, magistratii de la Tribunalul Bucuresti (17 octombrie 2016) si Curtea de Apel Bucuresti (5 mai 2017) respinsesera deja cererea de revizuire ca…

- Potrivit reprezentantilor Parchetului de langa Judecatoria Galati, incidentul s-a petrecut in fata unui magazin din centrul municipiului Galati. Barbatul, aflat sub influenta alcoolului, a provocat scandal, iar vanzatoarea a solicitat interventia agentilor unei firme de paza. Acestia nu au putut…

- Cazul liderului catalan secesionist destituit Carles Puigdemont, aflat in prezent in Belgia și pe numele caruia ar urma sa fie emis un mandat de arestare european dupa refuzul sau de a se prezenta in fața justiției la Madrid, este un dosar care revine justiției, a apreciat vineri Comisia Europeana,…