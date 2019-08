Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii clubului FC Barcelona s-au deplasat marti in Franta pentru a discuta cu oficialii clubului de fotbal Paris Saint-Germain despre o eventuala revenire la "Barca" a starului brazilian Neymar, au anuntat media franceza si spaniola, insa fara ca dosarul sa evolueze semnificativ, informeaza…

- Poliția din Brazilia a anunțat ca a clasat cazul in care Neymar a fost acuzat de viol de o tanara pe care fotbalistul a intalnit-o pe Instagram și a chemat-o la el la Paris. Procuratura generala din Sao Paulo a suspendat cazul din cauza lipsei de probe, dar dosarul va fi trimis procurorilor pentru o…

- Jurnalistul ucrainean Iuriy Bulat a murit, duminica, intr-un oraș din regiunea Kiev dupa ce a fost implicat intr-o bataie și unul dintre atacatori i-a secționat artera carotida, scrie unian.info. Jurnalistul Iuriy Bulat a murit in urma unei secționari a arterei carotide intr-un atac din orașul Slavutych…

- Ziarul Unirea Descoperire SURPRINZATOARE la Vinerea, in timpul unui festival: Doua PROIECTILE gasite de o persoana, in padurea din apropierea Doua proiectile au fost descoperite intr-o padure din Vinerea, localitate care apartine de orasul Cugir, de catre o persoana care participa duminica, 7 iulie…

- Autoritatile mexicane au anunțat, sambata, ca dj-ul Ronen Dahan, cunoscut cu numele de scena Perplex, a fost impuscat mortal in timpul unui atac comis intr-un club din orasul San Luis Potosi, Mexic. Un grup de barbati inarmati a intrat in clubul din sudul orasului sambata dimineata si a deschis focul,…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, sambata dimineata, la ora 03,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat (judetul Dolj), s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc la volanul unui autocamion marca Volvo, inmatriculat in Turcia. Acesta transporta pepeni din Turcia in Germania. In…

- Un angajat de la Fabrica de Arme din Cugir a fost ranit, vineri, in jurul amiezii, intr-un accident de munca petrecut in poligonul de incercare al unitatii. A fost impuscat in picior. Persoana ranita a fost transportata la spital in stare stabila, potrivit IPJ Alba. Politia a demarat ancheta pentru…

- Un student de origine romana a fost gasit mort, miercuri, in camera sa de camin din Paris, scrie Le Parisien. Politia suspecteaza ca a decedat in urma unei lovituri de ciocan la nivelul capului.