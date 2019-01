Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in dosarul in care un cetatean chinez, in varsta de 44 de ani, a fost condamnat in prima instanta de magistratii Judecatoriei Constanta la sapte ani de inchisoare pentru ucidere din culpa. Cauza se va afla pentru prima data in atentia magistratilor pe…

- Judecatorul Ciprian Coada, judecator (Curtea de Apel Constanța) trage un semnal de alarma, într-un interviu și afirma ca presiunile asupra magistraților sunt tot mai numeroase și ca &"linia roșie&" în justiție a fost demult

- Ciprian Coada, judecator la Curtea de Apel Constanța (captura foto Juridice.ro) Ciprian Coada a absolvit Institutul Național de Magistratura in 1999 și a profesat in cadrul Judecatoriei sectorului 4 București, al Judecatoriei și Tribunalului Constanța, apoi al Curții de Apel Craiova pentru ca, in cele…

- Georgiana Tudor Anghel va activa in Sectia Penala si pentru Cauze Penale cu Minori si de Familie din Curtea de Apel Constanta, sectie condusa de judecatorul Dan Iulian Nastase. In prezent, Sectia Penala din Curtea de Apel Constanta este formata din Dan Iulian Nastase, Valentina Boboc, Ciprian Coada,…

- Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, la Bucuresti, in perioada 11 octombrie 18 decembrie, a concursului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor la curtile de apel, tribunale, judecatorii, precum…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis, luni, ca Polonia trebuie sa suspende imediat o noua lege controversata privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentului European dezbate și voteaza marți rezoluția privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea instituției UE referitoare la modificarea legislației penale și judiciare din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție informeaza…

- Un clan de romi din cartierul Mihai Viteazu a luat cu asalt sambata seara curtea spitalului județean din Buzau. Mai mulți barbați care ar fi fost raniți in drum spre Urziceni de membrii unui alt clan rival au fost aduși de rude la UPU Buzau cu rani produse prin lovire cu corpuri dure. Efective impresionante…