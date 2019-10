Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Thailanda s-a impuscat in piept in sala de tribunal dupa achitarea a cinci barbati, motivandu-si gestul ca semn de dezaprobare fata de presiunile la care a fost supus in timpul procesului, relateaza „The Guardian“.

- Adrian concurent in sezonul cinci al emisiunii „Insula iubirii”, are din nou probleme cu legea. Clujeanul a fost trimis din nou in judecata, dupa ce și-a aflat sentința in cazul bataii din fața clubului unde lucra pe post de bodyguard.

- • Un student a chemat in judecata atat UMF Iasi, cat si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice • Reclamantul a fost la un pas de a-si pierde calitatea de student, din pricina birocratiei • Cererea sa, de anulare a unor acte emise de UMF si minister, a fost admisa, dar solicitarea privind acordarea…

- Costantin Voichițoiu tanarul care a fost impușcat din greșeala in cap in curtea bisericii din satul Maceșu este stabil, medicii i-au scos glonțul din cap la Spitalul Județean de Urgența Craiova si este internat acolo. „Aș fi putut fi mort acum! Normal ca ii voi da in judecata. Nu…

- Procesul care vizeaza presupuse fapte de coruptie in legatura cu finantarea campaniei electorale din 2009, in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, se reia, joi, sub autoritatea unui nou judecator stabilit de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) dupa ce primul magistrat s-a pensionat.Surse…

- In urma cu mai bine de trei ani și jumatate, mai precis pe 18 februarie 2016, 11 persoane din Bistrița-Nasaud erau reținute pentru braconaj, in urma unor percheziții derulate de polițiști pe Valea Someșului, dintre care trei au fost arestate preventiv. Doua luni mai tarziu, procurorii au trimis in judecata…

- Consiliul Superior al Magistraturii au decis cine sunt cei doi candidati care vor fi înaintati, din partea institutiei, la functia de judecator la Curtea Constitutionala. Cei doi sunt Ababei Eduard si Turcan Serghei. Decizia a fost anuntata acum câteva minute. …

- Cititi mai jos comunicatul de presa al procurorilor: "ANTON SERGIU NICOLAE, la data faptelor ofiter de politie in cadrul I.P.J. Vaslui - Serviciul Rutier, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: - efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea…