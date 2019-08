Un judecator federal din Washington a blocat vineri un decret al presedintelui Donald Trump, care permitea respingerea automata a cererilor de azil depuse de persoane care treceau ilegal frontiera cu Mexicul, potrivit presei americane, relateaza AFP. Decretul, semnat in noiembrie de presedintele Statelor Unite, face parte dintr-o serie de masuri luate de guvern pentru a contracara sutele de mii de migranti din America Centrala care au incercat recent sa ajunga ilegal in Statele Unite din Mexic. Judecatorul federal din Washington Randolph Moss a declarat ca masura a fost luata ''in exces…