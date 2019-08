Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.000 de femei au ieșit pe strazile din Mexico City pentru a protesta impotriva poliției, in contextul in care mai multe violuri au fost comise recent de catre membri ai forțelor de ordine, informeaza Deutsche Welle. Protestul a dus la devastarea unei secții de poliție. Participantele la protest…

- Un barbat de 34 de ani, politist in Bucuresti, a fost batut crunt de doi barbati, dupa ce au aruncat in masina acestuia cu un obiect. A fost nevoie de interventia mascatilor pentru a-i imobiliza pe agresori.

- Oficialii hotelului s-au prezentat la procurorul insulei, a declarat pentru AFP un responsabil din cadrul Ministerului Turismului de la Atena. Tragedia a avut loc miercuri, la ora locala 18:30 (ora 15:30 GMT), la jumatate de ora dupa plecarea salvamarului, a raportat agentia de presa semi-oficiala…

- Garda de Coasta a SUA USCG a anuntat dezmembrarea unei retele de traficanti de droguri si a capturat 13 tone de cocaina in timpul unor operatiuni recente in apele internationale din partea estica a Oceanului Pacific, relateaza astazi AFP, citata de agerpres.Drogurile, ambalate in baloti si valorand…

- Trei percheziții au avut loc in municipiul Ploiești și trei mandate de aducere au fost puse in aplicare, miercuri, intr-un caz de falsificare și punere in circulație de monede straine falsificate, precum și inșelaciune. Polițistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti,…

- Președintele Columbiei susține ca utilizatorii de cocaina din clasa de mijloc sunt ipocriți și lipsiți de consecvența daca nu își dau seama ca utilizarea acestui drog dauneaza societații și mediului din țarile producatoare, scrie The Guardian. Într-un interviu acordat celor de la…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a admis posibilitatea ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sa decida din nou componenta Ligii I, cazul formatiei Academica Clinceni fiind trimis catre Comisia de Disciplina a FRF. "Pe ordinea de zi a fost si o sesizare a Universitatii…

- Comisia juridica din Senat a decis, miercuri, trimiterea unui raport catre Biroul permanent pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu, urmand ca propunerea sa fie...