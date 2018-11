Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a modificat o lege controversata privind proprietatile care i-a alarmat pe refugiati si tarile care ii gazduiesc, oferindu-le proprietarilor mai mult timp sa isi inregistreze revendicarile de terenuri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Legea 10, adoptata…

- OMV a amanat o decizie privind investitia in proiectul de explorare din Marea Neagra pana anul viitor pentru ca guvernul roman a avut nevoie de prea mult timp pentru a crea cadrul legal adecvat, a anuntat Rainer Seele, CEO al companiei, citat de Reuters. Explorarea in cadrul proiectului Neptun…

- O noua lege care le interzice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazile Ungariei a intrat in vigoare luni, atragand critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care sustin ca este vorba despre o masura inumana, relateaza Reuters. Un amendament constitutional aprobat in luna iunie de…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a indicat luni ca unii refugiati ar trebui sa fie lasati sa renunte la statutul lor de solicitant de azil daca isi gasesc un loc de munca si invata limba germana, semnaland astfel disponibilitatea sa pentru un compromis intr-o disputa a coalitiei privind…

- Tribunalul Superior Electoral al Braziliei a decis ca fostul președinte Lula nu va putea sa candideze pentru un al treilea mandat in alegerile din octombrie, la care e marele favorit deși este incarcerat, relateaza AFP și Reuters.

- Negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat, vineri, ca blocul comunitar cauta sa gaseasca ”un parteneriat ambițios cu Marea Britanie” pe probleme de securitate, in contextul Brexitului. Barnier a declarat ca a discutat cu ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, cooperarea…

- Autoritațile din Franța le-au transmis diplomaților francezi sa amane pe perioada nedeterminata orice vizita in Iran, in urma unui atac cu bomba dejucat și a atitudinii dure a Teheranului in ceea ce privește Franța, conform unui comunicat intern analizat de Reuters.Comunicatul face referire…