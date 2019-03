Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca decizia democraților de a-l intervieva pe Michael Cohen, fostul sau avocat, in aceeași zi cu intalnirea sa cu Kim Jong Un, ar fi contribuit la incheierea summitului din Coreea de Nord fara a se ajunge la un acord, relateaza Reuters preluata de…

- Donald Trump a cerut ca un procuror din New York, considerat ca unul dintre sustinatorii sai, sa fie insarcinat cu una din anchetele care il vizeaza, a informat marti cotidianul New York Times, precizand ca presedintele nu a avut succes, relateaza AFP. Este vorba despre ancheta privind…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters. Eficacitatea…

- "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta in legatura cu acesta. In fata acestor minciuni, multi oameni de bine (...) cred aceste absurditati", le-a declarat James Comey jurnalistilor pe culoarele Congresului de la Washington.…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu este ingrijorat ca va fi pus sub acuzare, afirmand ca plațile efectuate de fostul sau avocat, Michael Cohen, inainte de alegerile prezidențiale din 2016, nu au incalcat legislația privind finanțarea unei campanii electorale, relateaza Reuters, potrivit…