Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Una dintre legendele lui Dinamo, Marius Niculae, este acuzat ca și-a batut iubita, pe Oana Marica, in plina strada, imediat dupa ce aceasta a fost lasata in apropierea locuinței de actualul sau iubit, bogatașul Bacneanu Capalnaș.

- Impresarul Marius Niculae, despre faptul ca și-ar fi batut fosta iubita. Fostul fotbalist susține ca este victima unei razbunari. Tabloidul Cancan publica o informație șocanta: ” Marius Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica, și-a stalcit in bataie fosta iubita acum cateva zile”.…

- Un roman a fost arestat in Italia, dupa ce i-a aplicat iubitei o bataie zdravana. Barbatul și-a pierdut mințile, dupa ce femeia s-a urcat pe scena alaturi de un stripper, in timpul unei petreceri de 8 martie.

- Carlee Benear are 30 de ani si este din Woodlands, Texas, America. Femeia are un stil unic de a isi hrani copilul. Carlee Benear posteaza des pe instagram poze si clipuri video in timp ce face yoga si alapteaza. Femeia a nascut in urma cu 19 luni al treilea copil al familiei. Acum, se foloseste […]…

- “De dragoste si tutun”. Și de moarte Au aparut primii martiri ai luptei antifumat. Și nu, nu e vorba de fumatorii rapuși de viscol, ci de activiștii inșiși. “Medic cardiolog batut de un taximetrist”, titreaza tabloidele, preluand 2035 fara tutun. Victima e celebrul cardiolog Tatu Chițoiu, care nu i-a…

- Tanarul acuzat de omor, dupa ce și-a injunghiat prietenul, a facut primele declarații, joi, in momentul in care a fost coborat din duba poliției pentru a fi prezentat in fața procurorilor. Detalii incredibile, despre conflictul dintre cei doi amici, care a avut loc la inceputul lunii februarie,…

- La data de 28 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Ordine Publica, au luat masura retinerii pe o perioada de 24 ore, fata de un barbat de 47 de ani, din municipiul Turda, pentru savârșirea “infracțiunilor de lovire sau alte violențe”…

- Fiindca a rezolvat cam toate problemele din tirgul Iașilor, plus cele din Balcani, Caucaz & Orientul Apropiat, cel mai mare primar bahluiez din mileniul nostru va pleca in curind cu capra prin America, mai exact in statul cow-boy-lor și petroliștilor, Texas. Și mai exact – in capitala Houston, ca sa…

- MINUNE….Andrei Ungurenasu, tanarul batut cu bestialitate in Italia, in urma cu o saptamana, incepe sa-si revina. A vorbit cu mama sa la telefon, i-a recunoscut vocea si nu mai delireaza. Urmeaza sa fie externat din spital, insa nu va merge acasa, in satul Secuia, ci in Spania, la sora sa, acolo unde…

- Un tanar de 22 de ani, din Motru, a petrecut noaptea de miercuri spre joi in arestul IPJ Gorj, acesta fiind acuzat de fosta iubita ca a lovit-o in scara blocului in care locuiește. Agresata ar fi fost și bunica fetei, care ar fi insoțit-o la domiciliul tanarului, pentru a-i inapoia cadourile…

- Apelul disperat al unei mame NECAZURI…Tanarul de 31 de ani a plecat sa-si faca un rost in viata dar a avut parte numai de necazuri, a fost batut crunt si si-a pierdut memoria. Este internat intr-un spital din Milano iar mama sa cere ajutor pentru a-l aduce acasa. APEL….O femeie din Vaslui face apel…

- La doar 21 de ani, a devenit vedeta pe Internet dupa ce a decis sa-si injecteze în bicepsi ulei. Si asta nu a fost tot! Kirill Tereshin, caci despre el este vorba, dupa ce si-a vopsit parul în nuante vibrante, a început sa se machieze,

- Neintelegerile dintre cei doi au aparut in urma cu doua zile, atunci cand patronul i-a cerut soferului sa-si dea demisia. Barbatul a acceptat, insa a cerut sa fie platit pentru munca depusa in cele trei saptamani cat a fost angajat. Patronul a rabufnit. Mai mult, chiar si iubita soferului…

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Potrivit utilizatorului de Facebook Sorinel de la Plopeni, luni, in gara la Milova din judetul Arad, un calator a fost tarat afara din tren si batut cu bestialitate de controlor si de alti indivizi pentru ca… nu avea bilet! Acest caz incredibil trebuie sa ajunga rapid in lucru la Politie pentru ca acei…

- Un incident grav s-a petrecut intr-o spalatorie auto dintr-un oras situat in apropiere de Moscova. Soferul unui BMW a omorat un angajat din spalatorie cu o singura lovitura. Furios ca angajatii nu s-au miscat mai repede sa ii spele masina, el ajungand in spalatorie la ora 03:30 dimineata, barbatul…

- Plan diabolic pus la cale de un barbat gelos. A blocat drumul pe unde trecea cu masina fosta iubita, iar apoi a sarit cu un cutit la gatul ei.Citeste si: Ministrul Muncii a facut ANUNTUL: Cand va fi prezentata noua lege a pensiilor Suparat ca iubita de 19 ani l-a parasit, barbatul a…

- Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg in timpul orei sub privirile ingrozite ale colegilor. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman. ”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l…

- Politistii din cadrul Politiei muncipiului Dej au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savarsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. Tanarul de 20 ani a fost prezentat…

- Incident socant într-o scoala din judetul Timis Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg, chiar în timpul orei sub privirile îngrozite ale colegilor.

- LIVE Care sunt provocarile pieței muncii in 2018 Invitat in studioul Realitatea FM Cluj, de la ora 13:00, Claudia Indreica, managing partner al companiei de resurse umane Psihoselect. De acelasi autor Te casatoresti in 2018? Primaria Cluj propune o noua locatie pentru cununiile civile Dr. Quinn:…

- Un nou caz cutremura MAI! Un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt si-a impuscat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida. Barbatul de 33 de ani a supravietuit, dupa ce si-a pus pistolul la cap si a apasat pe tragaci, dar starea lui e grava si se afla internat…

- S-a intamplat ieri dupa-amiaza, intr-o pauza, sub ochii celorlalti elevi, care au filmat incidentul. Printre ei a fost si sora baiatului care si-a sunat ingrozita mama. Femeia vrea acum sa se faca dreptate.

- Scene socante într-o școala gimnaziala din Constanța. Un elev a fost batut de trei femei, chiar pe holul unitații de învațamânt. Filmarea cu incidentul a fost postata pe Facebook de mama baiatului.

- Un baiat de 13 ani a fost batut de trei femei intr-o școala din Constanța. Imaginile șocante au fost postate chiar de mama copilului pe o retea sociala. Incidentul s-a petrecut in timpul orelor de curs chiar pe coridorul scolii. „Copilul meu a fost batut cu bestialitate de catre trei mamici…

- Imaginile cu baiatul de 13 ani batut de cele 3 femei au fost postate chiar de mama copilului pe o retea sociala. Incidentul s-a petrecut joi, 30 ianuarie, in timpul orelor de curs chiar pe coridorul scolii.

- Cum a scapat cu viata o fetita de cinci ani MUSCATA de un SARPE cu CLOPOTEI Fetita, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai raspânditi serpi cu clopotei din America de Nord,…

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- In urma cu mai bine de o luna, jandarmii au intervenit intr-o cearta dintre subofiterul Florin Oprea, acuzat de omor, si Alexandra, concubina sa. Tipetele care se auzeau din locuinta erau atat de puternice, incat au atras atentia patrulei de jandarmi, iar barbatul a primit atunci doar o amenda de 500…

- De la un sarut s-a ajuns la o tragedie fara margini intr-o localitate din judetul Suceava. Mihaita Airinei a vazut negru in fata ochilor dupa ce amicul sau, Ioan Ilas a sarutat-o pe iubita lui si l-a luat la bataie. Loviturile puternice i-au fost fatale lui Ioan Ilas, care a baut impreuna cu prietenul…

- Un barbat din Dambovita a socat intreaga comunitate dupa ce si-a batut cu bestialitate mama pana cand femeia a murit. Barbatul are 56 de ani si era divortat. De cand s-a separat de sotie locuia doar cu mama lui. Femeia de 81 de ani era terorizata de fiul ei. Ultima bataie i-a fost fatala. (VEZI SI:…

- Geanina Manea, fosta iubita a lui Petru Mircea, a vorbit la TV despre cum a fost muscata de un bulldog francez. Geanina Manea a vrut sa pupe animalul, insa acesta a sarit la ea, muscand-o de fata.

- Doi tineri au luat o bataie sora cu moartea spre finalul anului trecut, chiar de la politisti, care i-au confundat cu niste infractori. Cei doi au avut nevoie de zile de spitalizare. Unul dintre ei este fratele vitreg al Biancai Dragusanu.A

- Fata de 3 ani, batuta fara mila de mama ei! Mama din Bahia Blanca, Argentina, a acuzat-o pe fata ca i-a furat tableta. Furioasa, femeia nu a stat pe ganduri si a inceput sa isi bata fiica. Micuta de 3 ani a fost ridicata de par si apoi lovita violent peste cap. Intamplarea a avut loc in Bahia…

- O batrana a murit dupa ce a traversat neregulamentar strada, in judetul Neamt, informeaza romaniatv.net. Imaginile care surprind accidentul au aratat-o pe batrana cum traversa fara sa se uite in dreapta, de unde a venit o masina care a izbit-o in plin. A

- Un politist de 34 de ani de la Serviciul Imigrari din Brasov a fost retinut, joi, pentru 24 de ore, fiind acuzat ca si-a batut fosta iubita, in fata copilului lor de 2 ani. Tanarul este fiul unui fost sef al Politiei Transporturi Brasov, care a lucrat o perioada si in Ministerul Transporturilor.

- El s-a nascut pe 1 martie 1989, este originar din Beaumont, Texas și a absolvit universitatea Tulane, in anul 2011, informeaza siteul oficial al CSM CSU Oradea. Richard a semnat un contract pentru actualul sezon competitional. „Jucatorul nord-american se evidențiaza prin agresivitatea…

- Dej | Trei barbați sunt cercetați, in stare de arest preventiv, de polițiști din cadrul Serviciului de Investații Criminale, pentru tentativa la omor. Aceștia, in dimineața zilei de 21.12.2017, in jurul orei 05:15, dupa un conflict verbal pe care l-au avut intr-un local din mun. Dej, cu un barbat, in…

- Spiritul Craciunului nu prea a domnit intr-o familie din comuna argeseana Merisani. Spunem asta pentru ca doi tineri au ajuns sa se ia la bataie. De fapt, vorbim despre un conflict intre doi concubini. In dupa-amiaza zilei de Craciun, in loc sa se bucure de spiritul sarbatorii si sa se relaxeze impareuna,…

- Un accident teribil, in care si-a pierdut viata o persoana, iar alte sapte au fost ranite, s-a produs marti, pe DN 56A (care se intersecteaza cu drumul E70 Drobeta Turnu Severin – Timisoara). Tragedia a avut loc intre localitatile mehedintene Simian si Hinova, fiind implicate un microbuz in care se…

- Este vorba despre emisiunea "Zece pentru Romania", difuzata la Realitatea TV, pe vremea lui Sorin Ovidiu Vintu. O ediție a emisiunii costa aproximativ 400 000 de euro. Mihai Tatulici spune ca la costul foarte mare al ediției contribuiau și sumele ce trebuiau platite pentru invitații de marca.…

- In ziua in care Dan Petrescu implineste 50 de ani, ProSport va prezinta lista celor mai importante personalitati care impart ziua de nastere cu "SuperDan". Vanessa Paradis – 22 dec 1972. Lumea intreaga a cunoscut-o inca de la 14 ani, cand copilul minune al Frantei a dat lovitura cu hitul…

- La aproape o luna de cand fratele Biancai Dragusanu si un prieten de-ai lui au fost snopiti de oamenii legii, din greseala, cel dintai are probleme serioase de sanatate. Bogdan Dragos este director la o firma din Timisoara si, potrivit unor prieteni din anturajul, el este si acum in grija medicilor.

- Scenele s-au petrecut in fata unei case de pariuri din cartierul bucurestean Militari. Martorii spun ca totul a plecat de la un bilet de pariuri castigator. Altii spun ca barbatul a fost scos cu forta din sala de jocuri pentru ca era ora inchiderii. De nervi, el ar fi vandalizat un autoturism din…

- Portarul costarican al echipei Real Madrid, Keylor Navas, a fost desemnat jucatorul anului 2017, in America de Nord, Centrala si Caraibe, informeaza marca.com.Navas, 31 de ani, a castigat cinci titluri cu Real Madrid in acest an si si-a ajutat echipa nationala sa se califice la Cupa Mondiala…