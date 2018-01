Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Kazuyoshi Miura, care va implini 51 de ani la 26 februarie, si-a prelungit contractul cu gruparea japoneza Yokohama FC, relateaza Kyodo News. Pentru Miura, sezonul 2018 este al 33-lea al carierei sale. “Am semnat prelungirea contractului pentru acest sezon. Voi juca mereu din tot suftetul…

- Dinamoviștii fac acum vizita medicala la Institutul Național de Medicina Sportiva. La vizita medicala a venit și mijlocașul croat Ivan Pesici, 25 de ani, venit sub forma de imprumut de la Hajduk Split. Acesta este pentru prima data alaturi de lotul dinamovist, de la reunirea echipei. La INMS este și…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviște. Prin ambiție, organizare și profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei Post-ul REGATA, cel mai important jucator in importul și distribuția materialelor de construcții din Romania, iși anunța planurile pentru 2018: birouri noi in…

- FC Barcelona si Liverpool au confirmat, sambata seara, ca au ajuns la un acord pentru transferul lui Philippe Coutinho la gruparea spaniola. Brazilianul va semna un contract pe cinci sezoane si jumatate si va avea o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro, informeaza fcbarcelona.com.

- Peste 88% dintre medicii de familie din toata tara au prelungit contractele cu casele de asigurari de sanatate, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al CNAS Augustus Costache. Potrivit unui centralizator al CASMB, in Bucuresti nu au semnat aceste ...

- Nicolae Stanciu, cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian, e foarte apraope sa plece de la Anderlecht. Cazut in dizgrație și devenit rezerva, mijlocașul de 24 de ani e dorit de Beșiktaș și de Sparta Praga. Bogdan Vatajelu, romanul care evolueaza la Sparta Praga, a comentat posibilitatea…

- Gigi Becali vrea sa profite de problemele pe care Gabi Torje și Gicu Grozav le au la Karabukspor și sa-i transfere la FCSB. Torje a declinat oferta fara sa stea pe ganduri: "Nu ma duc acolo nici pentru un milion de euro". Torje a intervenit și asupra lui Gicu Grozav pe care a incercat sa-l influențeze…

- Mandatul lui Horia Constantinescu in functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta a fost prelungit pe sase luni. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Astra Giurgiu analizeaza in perioada de vacanța competiționala cele mai bune variante pentru completarea lotului antrenat de Edi Iordanescu. "Avem nevoie de intariri pentru a ataca cu succes obiectivul patrunderii in play-off", a punctat antrenorul și dupa ultimul meci oficial al anului. Una dintre…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben de ninsori si vant puternic emise duminica pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Dolj, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va avea intensificari ce pot depasi la rafala 100 de kilometri pe ora. Codul galben pentru zona de…

- Andrei Artean ar putea pleca de la ACS Poli Timișoara in aceasta iarna. Mai multe cluburi din Liga 1 sunt interesate de serviciile mijlocașului, insa șefii clubului anunța condițiile in care ar accepta o mutare. Președintele clubului ACS Poli, Radu Birlica, a explicat situația lui Artean pentru GSP.RO. …

- In ziua in care Dan Petrescu implineste 50 de ani, ProSport va prezinta lista celor mai importante personalitati care impart ziua de nastere cu "SuperDan". Vanessa Paradis – 22 dec 1972. Lumea intreaga a cunoscut-o inca de la 14 ani, cand copilul minune al Frantei a dat lovitura cu hitul…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- Mai multi deputati USR au venit, marti, la balconul destinat jurnalistilor de la sala de plen a Senatului, pentru a fi alaturi de senatorii Opozitiei, in timpul dezbaterilor la modificarea Legii 303/2004, ei acuzand majoritatea parlamentara ca vor sa transforme Justitia intr-un ”instrument de casa”.

- CSU Craiova a anunțat astazi, prin intermediul site-ului oficial, ca i-a prelungit contractul fundașului Renato Kelici (26 de ani), om de baza in echipa lui Mangia. Croatul, care din ianuarie intra in ultimele șase luni de contract, și-a prelungit ințelegerea cu echipa olteana pana in vara lui 2019.…

- Miercuri, Judecatoria Chisinau a prelungit cu 30 de zile mandatul de arest pentru fostul deputat Chiril Lucinschi, pâna pe 21 ianuarie 2018. Instanta a respins cererea avocatului Corina Stratan si a luat decizia de a sustine solicitarea procurorului Eugen Rurac, precizeaza INFOTAG. În…

- Capitanul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, recunoaste ca ar fi dezamagit daca fostul sau coechipier Neymar s-ar transfera la rivala Real Madrid, in contextul in care presa internationala relateaza ca atacantul brazilian este dorit din ce in ce mai tare pe Santiago Bernabeu.

- Statele membre ale NATO au convenit marti asupra prelungirii mandatului actualului secretar general Jens Stoltenberg cu doi ani, pana la data de 30 septembrie 2020, transmit dpa si AFP. 'Aliatii ii adreseaza felicitari secretarului general si au deplina incredere in capacitatea acestuia de a-si continua…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu „Lungu”, a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby. „Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul…

- Atacantul echipei Stoke City, Jese Rodriguez, a fost amendat de clubul din Premier League dupa ce a parasit banca de rezerve, inainte de finalul meciului cu Swansea, castigat de Stoke cu 2-1, sambata trecuta.

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a anunțat ca formația sa a primit o noua oferta pentru Olimpiu Moruțan, din Ucraina, un club care ar fi acceptat chiar sa-l lase pe jucator in Romania pana vara viitoare. Astfel, concurența pentru Gigi Becali este din ce in ce mai acerba, dat fiind…

- Producatorul auto Nissan a gasit o utilitate practica pentru vehiculele autonome Nissan Leaf. Cu propulsie electrica si controlate integral de calculator, acestea vor servi drept baza pentru un serviciu de taxi care-ti permite sa calatoresti de unul singur, fara sa interactionezi cu soferi nepoliticosi.…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Infrastructura Rutiera, a prelungit restrictiile de circulatie in Defileul Jiului si pe perioada iernii pentru executarea unor categorii de lucrari. Potrivit subprefectului de Gorj, Sorin Arjoca, se va circula in regim semaforizat pe anumite tronsoane…

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.Nikola Spear va ramane in memoria fanilor tenisului…

- Moises Aguilar Alcalde, copil de mingi, a patruns pe teren și s-a așezat ca o perna sub fotbalist, ajutandu-l sa-și recapete suflul: "Am vazut ca așa s-au salvat vieți și n-am mai pierdut nicio clipa". Un miracol, acest baiat. Moises Aguilar Alcalde. Are doar 12 ani, joaca fotbal la juniorii echipei…

- Maurizio Sarri, antrenorul echipei Napoli, la care evolueaza si fundasul Vlad Chiriches, a fost desemnat cel mai bun tehnician in sezonul trecut al Serie A, iar portarul echipei Juventus Torino, Gianluigi Buffon, cel mai bun jucator, in ancheta efectuata de asociatia fotbalistilor din Italia. Gala…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a votat prin corespondenta in sedinta statutar convocata in data de 11.10.2017. Pe ordinea de zi s a aflat un singur punct, si anume: numirea directorului general provizoriu ca urmare a incetarii prin ajungere…

- Odata cu virsta, organismul nostru sufera multe schimbari. Acestea sint absolut inevitabile, dar prin metode alternative putem aduce o stare de bine și de frumusețe a pielii noastre. Toate femeile iși doresc un ten perfect, fara neajunsuri, riduri sau cicatricele care par inestetice. Lipsa colagenului…

- La scorul de 1-1, Salomao a obținut o lovitura de pedeapsa in minutul 50 al partidei dintre Dinamo și Poli Iași disputata pe stadionul Ștefan cel Mare, dupa un fault al lui Tiago. Ieșenii au protestat vehement, iar Ionuț Cioinac, fostul jucator al "cainilor", a vazut doua cartonașe galben in decurs…

- Problemele din atac cu care se confrunta ACS Poli si-ar putea gasi rezolvare in zilele urmatoare. Pedro Henrique a venit la Timisoara pentru a-si lua banii ce i se cuvin din vechiul contract cu trupa banateana si a fost chemat la o discutie cu privire la posibilitatea de a semna un nou acord. Jucator…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa duelul pe care echipa sa il va juca luni, pe terenul lui FC Voluntari, de la ora 20:45. "Ne așteapta o deplasare grea, contra unei echipe care e foarte bine organizata. E o echipa puternica pe tranziția pozitiva,…

- Inca 30 de zile de arest la domiciliu pentru fostul deputat PLDM, Chiril Lucinschi, inculpat in dosarul fraudelor la Banca de Economii, Banca Sociala și Unibank. Decizia a fost pronuntata de Judecatoria Chisinau, la solicitarea procurorilor.

- Rafael Nadal a castigat procesul cu Roselyne Bachelot, fost ministru al Sanatatii si Sporturilor din Franta care l-a acuzat ca a fost depistat pozitiv in urma cu cativa ani. Fostul ministru va trebui sa achite daune de 10.000 de euro, desi numarul 1 mondial a cerut 100.000 de euro, informeaza Le…

- Cel mai batran jucator legitimat la un club din Romania are 68 de ani. Grigore Gheorghe este nascut in anul 1949 și este de 43 de ani legitimat la o echipa de Liga a IV-a din Prahova, Tricolor Coțofenești. Fotbalistul pensionar a vr...

- Marinarii din porturile Corfu și Igoumenitsa, Republica Elena, au anunțat o noua greva, de 24 ore, incepand cu ziua de vineri, 10 noiembrie. Cetațenii romani afectați de situația din atenționare pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Ambasadei ...

- Mijlocașul Adi Popa, 29 de ani, trece prin momente grele la Reading și nu intra in planurile lui Jaap Stam. Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al lui Popa la Chijana și FCSB, vrea sa il ajute pe mijlocașul dreapta și sa-l aduca la echipa sa, Al Wahda, potrivit Fanatik. Șefii clubului britanic sunt…

- Legendarul fotbalist, cetațeanul Italiei Andrea Pirlo și-a anunțat retragerea din fotbal, la cei 38 de ani ai sai. Andrea Pirlo a comunicat ca acest sezon in MLS (Major League Soccer, Campionatul SUA la fotbal – nota red.) va deveni ultimul pentru el in cariera sa sportiva. "Timpul petrecut de mine…

- Dionatan Teixeira, care a jucat in careira si pentru Stoke City, ar fi suferit un atac de cord, a anuntat clubul de peste Prut. Teixeira se afla in tara natala, dupa un conflict cu cei de la Sheriff Tiraspol. TRAGEDIE in fotbal. Un jucator de doar 17 ANI s-a prabusit la antrenament si A MURIT…

- In minutul 54 al meciului FCSB - Hapoel Beer Sheva, din grupele Europa League, a avut loc o faza extrem de tensionata. Teixeira a avut o acțiune excelenta pe partea dreapta, i-a pasat lui Coman, care a prelungit excelent catre Budescu. Stelistul a trecut de portarul Goresh și a șutat de la 11 metri,…

- Termenul pentru depunerea cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite" a fost prelungit pana la data de 17 noiembrie 2017. Banii se...

- Florin Prunea, fostul jucator al celor de la Dinamo, a comentat situatia complicata in care se afla echipa lui de suflet, aflata in mare pericol de a rata prezenta in play-off. "Trebuie sa dea de gandit faptul ca suporterii se indeparteaza de echipa. Asta e durerea tuturor dinamovistilor. Fanii sunt…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a anunțat, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca termenul pentru depunerea documentației in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL) II s-a prelungit. „Am informat toți primarii și ii informez și pe aceasta cale ca s-a…

- La doar 14 ani, Ianis Stoica, fiul fostului jucator stelist Pompiliu Stoica, a debutat cu succes pentru FCSB, marcand golul șase al echipei sale in victoria cu 6-1 de pe Cluj Arena. Introdus pe teren in minutul 60, Ianis Stoica a devenit cel mai tanar marcator din istoria FCSB! "Visul oricarui jucator…

- Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Romaniei, Christoph Daum, l-a votat pe germanul Toni Kroos (Real Madrid) drept cel mai bun jucator al anului 2017 in cadrul premiilor The Best FIFA, conform site-ului oficial al federației internaționale de specialitate. La rândul…

- Miercuri, 25 octombrie, ora 17.00, cu ocazia sarbatorii tradiționale ”Focul lui Sumedru” se vor inaugura doua noi obiective in orașul Topoloveni. Acestea sunt Gradinița cu Program Normal și Prelungit ”Lumea Copiilor” și Puntea Pietonala peste paraul Carcinov, care este amplasata in dreptul acestei noi…

- Trei frați și mama acestora sau intoxicat cu monoxid de carbon in urma exploatarii unei sobe defecte, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc in noaptea de 21 octombrie in localitatea Balașești, raionul Singerei. Conform informațiilor Centrului de dirijare și intervenții operative Nord o femeie in virsta de…

- Turneul Premier Mandatory de la Miami a fost 'cheia'. Romanca a reusit un super-meci in optimi, in fata australiencei Sam Stosur, luptand impresionant si intorcand un scor defavorabil. Una dintre cele mai bune batalii purtate de Simo a fost urmata de un meci in care atitudinea negativa si incapatanarea…

- Dennis Man, 19 ani, are un sezon excelent la FCSB, marcand 4 goluri in 14 etape. Ludogoreț a pregatit o oferta de 5 milioane de euro pentru fotbalist, scrie presa din Bulgaria. Gigi Becali DESFIINTEAZA un jucator de la FCSB. "Mi-a trimis filmul cu el pe Whatsapp. Are ceva la cap!" Daca…

- Meteorologii au prelungit, sambata, codul galben de vant puternic emis pentru zonele montane din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, pana la ora 13.00. Sunt asteptate rafale care pot depasi 85 de kilometri la ora. Vantul va spulbera zapada, determinand scaderea vizibilitatii.