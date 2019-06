Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați luptatori de MMA din Romania, Cosmin Dușa, originar din Cugir, județul Alba, a decedat la Chișinau. Tragedia s-a produs inainte ca tanarul sportiv sa urce in cușca...

- Starul rock in varsta de 71 de ani este casatorit de peste patru decenii cu Sheryl Goddard, de 61 de ani, si a declarat ca nu pot trai unul fara altul. "Am facut un pact - nu putem supravietui unul fara celalalt", a marturisit Cooper pentru Sunday Mirror. "Nu as putea trai fara ea.…

- Un baiețel de 2 ani a scapat ca prin urechile acului din ghearele morții, dupa ce parinții lui au murit. Un caz cutremurator a avut loc in Ucraina. Un baiețel in varsta de doi anișori a scapat de moarte. O fracțiune de secunda, iar acum baiețelul nu ar mai fi existat. Conform The Sun, baiețelul in varsta…

- Nea Marin este considerat „Spaima vedetelor”, dupa ce a intrat in conflict cu cateva persoane din showbiz, odata cu participarea la emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, insa atunci cand vine vorba despre familie și soția lui, acesta demonstreaza cat este de sensibil. Este casatorit cu Mioara de 40 de…

- Adam Sky, un popular DJ australian, a murit in urma unui accident suferit weekendul trecut pe insula Bali din Indonezia in timp ce incerca sa ajute o prietena aflata in dificultate, au anuntat luni autoritatile locale, citate de Reuters. Artistul, in varsta de 42 de ani si al carui nume real era Adam…

- Dj Adam Sky, in varsta de 42 de ani, se afla, sambata, intr-un resort luxos din Bali, la sud de Kuta. Barbatul, un cunoscut DJ din Australia, a incercat sa ajute o femeie care a cazut patru metri de la balcon. Dj-ul, pe numele real Adam Neat, a fugit și a spart o ușa de sticla in incercarea de a ajunge…

- O vaduva de razboi din Australia, in varsta de 99 de ani, cunoscuta drept "cea mai mare fana" a Printului Harry, a murit dupa un episod de pneumonie, a declarat marti familia acesteia, citata de app. Intr-o declaratie postata pe Instagram, familia lui Daphne Dunne a indicat ca aceasta…

- Sarmalute de porc invelite in bacon, pulpa rata confiata, dorada si tartar de vita sunt doar o parte din preparatele pe care le vor servi invitatii Liei Olguta Vasilescu si Claudiu Manda, la localul Riviera Ballroom Isalnita, acolo unde are loc petrecerea de nunta a fostului ministru al Muncii cu presedintele…