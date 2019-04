Stiri pe aceeasi tema

- Portalurile de știri care promoveaza viziunea primului-ministru maghiar Viktor ajung pe o scena europeana mai larga, dupa ce au definitivat dominația interna și s-au extins în Balcani, scrie Bloomberg. V4 News Agency, sau V4NA, a fost înregistrata la Londra, și va avea 50 de jurnaliști…

- Guvernul maghiar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, FIDESZ, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai. Dupa ce Partidul Popular European (PPE)…

- Lorand Fulop, convocat de Mirel Radoi la nationala U21 a Romaniei, spune ca a avut discutii inclusiv cu oficialii de la Budapesta, dar, deocamdata, nu se gandeste la posibilitatea de a juca pentru Ungaria. Chiar daca ar debuta la nationala U21 Romaniei, Lorand Fulop ar putea juca apoi la nationala…

- Federația Romana de Fotbal a anuntat, pe site-ul oficial, lista finala a stranierilor convocați de Cosmin Contra pentru dubla cu Suedia și Feroe din preliminariile Euro 2020. Marea surpriza a lui “Gurita” din lista preliminara, Vasile Mogoș, nu a fost orprit in lot. In schimb, selectionerul a decis…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat in martie 2018 ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, dupa cum a informat, la acea data, agentia MTI, preluata de Mediafax. A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal…

- * Aproximativ 100 de persoane cu carti in limba maghiara in maini au protestat, marti, in fata Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca, fata de intentia Guvernului de la Budapesta de a restructura Academia Maghiara de Stiinte. "Societatea maghiara a fost foarte deschisa in anii 90 si solidara…

- Marius Vizer, nașul cuplului Valentina Pelinel - Cristi Borcea, a avut invitați de marca la un spectacol pe care l-a organizat in capitala Ungariei, acolo unde locuiește. La budapesta, acolo unde locuiește de foarte mulți ani, nașul lui Cristi Borcea și al Valentinei Pelinel a dat petrecere mare. la…

- CAMPIONATUL EUROPEAN DE VOLEI 2019 // Naționala feminina de volei a Romaniei a avut noroc la tragerea la sorți pentru EURO 2019. "Tricolorele" sunt in grupa cu Ungaria, Olanda, Croația, Azerbaidjan și Estonia și vor juca meciurile la Budapesta, orașul cel mai apropiat de țara. ...