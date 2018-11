Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Chirila (52 de ani), fost antrenor in Liga 1, a anunțat in emisiunea GSP LIVE ca Neluț Roșu (25 de ani/mijlocaș) a fost dorit de formația din Serie A, Napoli. "Neluț Roșu a fost foarte aproape de Napoli. Poți discuta cu el de treaba asta. El a fost aproape de Napoli cand era la Chiajna. Neluț…

- Revenit de curand in echipa manageriala al lui CFR Cluj ca scouter, alaturi de Bogdan Mara, Marius Bilașco a recunoscut ca Dan Petrescu este omul care ar putea aduce un nou titlu in Gruia, acesta din urma avand experiența sezonului trecut. Chiar daca Tony Conceicao a adus echipa pe linia de plutire,…

- Dan Petrescu nu vine la CFR Cluj pentru ca mai are contract în China. ”CFR Cluj are antrenor, eu sunt sub contract, dar daca reziliez cu chinezii, iau in calcul orice varianta”, a spus Dan Petrescu la revenirea în țara. Agentul…

- Atacantul Gregory Tade va evolua pentru FC Dinamo Bucuresti in Liga 1, unde a mai jucat anterior pentru formatiile CFR Cluj si FCSB, a anuntat fotbalistul francez pe contul sau de Instagram. "Sunt bucuros sa anunt ca m-am alaturat echipei Dinamo Bucuresti. Sunt dornic sa joc din nou. A…

- Adelina Pestrițu a starnit reacții nu prea placute cu ținuta pe care a ales sa o poarte la botezul fiicei sale, Zenaida Maria. Sambata, 10 noiembrie 2018, la botezul fetiței sale, Adelina Pestrițu a ales sa poarte, la biserica, o ținuta cu tenta masculina, un costum de culoare alba. Ținuta aleasa…

- Guizhou Zhicheng, formația antrenata de Dan Petrescu, s-a impus in fața celor de la Dalian Yifang, scor 3-0. Golurile formației lui Petrescu au fost marcate de Longchang Lin (minutul 42), Liu Hao (minutul 55) și fostul jucator al Viitorului și al celor de la CFR Cluj, Kevin Boli (minutul 79), aflat…

- Antonio Conceicao, antrenorul celor de la CFR Cluj, recunoaște ca echipa sa n-a facut o repriza secunda prea buna in meciul caștigat cu Poli Iași, scor 1-0. "Obiectivul nostru din aceasta seara a fost indeplinit, dar in a doua parte a jocului n-am mai jucat atat de bine. In prima parte am facut un joc…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre transferurile lui Julio Baptista, la CFR Cluj, și Raul Rusescu, la FCSB, doua mutari pe care fostul jucator, dar și antrenor al echipei FCSB nu le ințelege, scrie Mediafax.Transferul lui Julio Baptista a fost marea surpriza a perioadei de transferuri in Liga…