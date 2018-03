Stiri pe aceeasi tema

- Cazinoul Constanta a intrat oficial pe lista celor mai periclitate sapte monumente din Europa. O știre deloc imbucuratoare, dar care vine cu unele beneficii. Cladirea emblematica a Constantei va intra in atentia expertilor internationali, care vor furniza statului roman cele mai eficiente metode pentru…

- La ce-a ajutat congresul lui Dragnea? Liderul absolut al PSD si-a impus fluierand favoritii in conducerea centrala a partidului, a anuntat continuarea razboiului total impotriva justitiei si si-a clamat declaratia de independenta fata de Europa civilizata. La cele de mai sus putem adauga…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, propune ca legislația sa fie modificata și cei care platesc prejudiciile sa nu mai faca închisoare. ”Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii în puscarie reprezinta o solutie. Eu…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, a marcat pentru echipa sa in meciul pe care il disputa de la aceasta ora pe terenul lui Botev Plovdiv. Titular, Keșeru a deschis scorul pentru Ludogoreț in minutul 5. Cosmin Moți, celalalt roman de la Ludogoreț, e titular. La pauza, Ludogoreț e in avantaj,…

- Doliu in sportul romanesc S a stins din viata, la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct, antrenorul Mircea Petrisor, cel care a avut mari merite in dezvoltarea baschetului din judetul Vrancea la nivel juvenil.Fiul lui Mircea Petrisor este baschetbalistul Catalin Petrisor, de la Phoenix Galati, international…

- Florin Andone, cel mai bun jucator de la Deportivo La Coruna in luna ianuarie. Atacantul Florin Andone a fost ales cel mai bun fotbalist al echipei Deportivo La Coruna in luna ianuarie, a anuntat site-ul clubului spaniol, la care internationalul roman joaca din vara anului 2016. Florin Andone a obtinut…

- Atacantul Florin Andone a fost ales cel mai bun fotbalist al echipei Deportivo La Coruna in luna ianuarie, a anuntat site-ul clubului spaniol, la care internationalul roman joaca din vara anului 2016. Andone a obtinut premiul Estrella Galicia dupa ce a marcat patru goluri in campionat in ianuarie. El…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Portarul roman Costel Pantilimon a fost laudat de una din legendele lui Nottingham Forest, Kenny Burns, dupa evolutia foarte buna din meciul cu Burton Albion, 0-0 in deplasare, in etapa a 32-a din Championship, divizia a doua a campionatului de fotbal al Angliei. "Cred ca e posibil ca Forest sa fi gasit…

- Formatia Ludogoret Razgrad, cu Cosmin Moti integralist, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa AC Milan, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Tot joi, OGC Nice a fost invinsa acasa de Lokomotiv Moscova, scor 3-2, intr-o partida arbitrata de Istvan Kovacs.…

- Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior in urma cu doi ani, dar este in continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului roman, Șahtior este pregatita sa exporte din nou un fotbalist la o echipa imporanta din Europa. Mijlocașul brazilian Fred este…

- Deportivo La Coruna, echipa atacantului roman Florin Andone, a ajuns la un acord cu antrenorul olandez Clarence Seedorf, care urmeaza sa-l inlocuiasca pe Cristobal Parralo, concediat duminica, dupa o serie de rezultate sub asteptari

- Costel Pantilimon, titular in Fulham – Nottingham Forest. Portarul de rezerva al naționalei a plecat de la Deportivo La Coruna, unde nu prindea poarta, in liga a doua din Anglia. ”Panti” a fost titularizat in meciul din deplsarea cu Fulham, inceput la ora 17.00. Il are antrenor pe fostul stoper de la…

- Costel Pantilimon (30 de ani) a ajuns la Nottingham Forest, dubla castigatoare a Ligii Campionilor, si a vorbit in premiera din postura de jucator al clubului istoric din Anglia, informeaza Mediafax. Fostul goalkeeper de la Manchester City a fost cedat ...

- Dupa ce l-a vandut pe Florin Nița la Sparta Praga, Gigi Becali a dezvaluit ca FCSB s-ar putea desparți de Harlem Gnohere. Patronul FCSB a dezvaluit ca atacantul francez de 29 de ani are o oferta din China, pentru 2,5 milioane de euro. Becali spune ca vrea 3 milioane de euro pentru Gnohere, dar este…

- Pantilimon a jucat in prima parte a sezonului la Deportivo La Coruna, tot sub forma de imprumut. Odata cu Pantilimon, la Nottingham Forest a venit si Ashkan Dejagah, ultima data component al echipei Wolfsburg. Dejagah a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului.

- Portarul roman Costel Pantilimon s-a despartit de echipa spaniola de fotbal Deportivo La Coruna, care il imprumutase la sfarsitul verii de la formatia engleza Watford, a anuntat marti ziarul Marca.

- Trecut pe linie moarta la Deportivo La Coruna, Costel Pantilimon parasește gruparea galiciana, anunța presa din Spania. Portarul se afla pe lista lui Gigi Becali, care are insa parte de o concurența serioasa. Nottingham Forest este formația care il dorește pe Pantilimon, portar care implinește 31 de…

- Man va fi convocat la meciurile din primavara ale nationalei, fiind apreciat de colaboratorii lui Contra in aceasta iarna. "E stangaci, dar joaca in partea dreapta, cum e de altfel o traditie in fotbalul modern. Dennis Man e un atacant lateral cu calitati optime si de perspectiva, care iubeste sa dribleze…

- Gruparea Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat joi ca a perfectat transferurile a altor doi jucatori, fiind vorba despre Filipe Oliveira, din Portugalia, si Ousmane Viera, din Coasta de Fildes. In varsta de 33 de ani, fundasul Filipe Oliveira a evoluat in trecut la echipe cu prestigiu din Europa precum…

- Premiera cu 'no buget' la Teatrul Maghiar din Cluj Prima premiera din acest an a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, ''Un roman cu contrabas'', o adaptare dupa Cehov, este pusa in scena de regizorul spaniol Paco Alfonsin. Potrivit directorului teatrului, Tompa Gábor, piesa este montata…

- Endava, companie IT cu o crestere rapida in Europa, America de Nord si America Latina, a anuntat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezenta puternica in America Latina. Aceasta actiune strategica va crea un jucator IT global, capabil sa ofere clientilor mai multe…

- Cel mai mare sindicat din Europa, IG Metall a declanșat greve naționale de avertisment in Germania. Conflictul social se anunța unul dintre cele mai dure din ultimii ani. Economia țarii merge foarte bine și muncitorii vor sa fie partași la profitul patronilor.

- Clubul de fotbal Lazio Roma, la care joaca fundasul român Stefan Radu, împlineste marti 9 ianuarie 118 ani de existenta. ''Pe 9 ianuarie 1900, la Roma, în Piata Libertatii, 9 tineri voluntari, condusi de Luigi Bigiarelli, au decis sa înfiinteze un club care sa fie accesibil…

- Golul marcat de Florin Andone cu Villarreal, 1-1, l-a facut și cel mai bun marcator galician in acest campionat. Atacantul roman ii depașește pe ceilalți atacanți de la Deportivo La Coruna, Adrian Lopez și Lucas Perez la acest capitol. A revenit dupa doua luni și jumatate printre titulari la Deportivo…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat golul prin care Deportivo La Coruna a terminat la egalitate cu Villarreal, 1-1, in deplasare, duminica, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Turcul Enes Unal a marcat pentru ''Submarinul galben'' (30),…

- Situația lui Florin Andone la Deportivo la Coruna este una incerta dupa ce atacantul roman s-a plans de faptul ca nu joaca suficient și a avut probleme disciplinare. Jurnaliștii spanioli de la Marca anunța ca varful de 24 de ani așteapta oferte pentru a pleca de la Depor in aceasta iarna, avand in vedere…

- Pus pe lista de transferuri de oficialii clubului Deportivo La Coruna, Florin Andone (24 de ani) este dorit in Premier League. Brighton&Hove Albion, locul 12 in prima liga engleza, a inaintat o oferta pentru atacantul roman.

- Imprumutat in aceata toamna de la Watford la Deportivo La Coruna, portarul Costel Pantilimon nu va mai ramane in Spania și din sezonul urmator. Goalkeeper-ul roman de 30 de ani nu a impresionat la Depor, iar spaniolii nu vor actova clauza de cumparare de la Watford. "Deportivo cauta sa cumpere un portar…

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…

- Anul 2017 a reprezentat un balet interesant intre Donald Trump si Vladimir Putin. Presedintele american si-a ascuns cu greu admiratia pentru liderul de la Kremlin. Dar, si mai neobisnuit e faptul ca liderul lumii libere nu l-a criticat niciodata pe autoritarul presedinte rus, desi exista o…

- Atacantul roman Florin Andone este in lotul lui Deportivo La Coruna pentru meciul de sambata cu Celta Vigo din campionatul de fotbal al Spaniei, in timp ce compatriotul sau, portarul Costel Pantilimon, nu a fost convocat, informeaza site-ul clubului. Florin Andone s-a refacut dupa accidentarea…

- Paul Codrea este antrenorul care va conduce, in retur, echipa Ripensia Timișoara in campionatul eșalonului secund. "Sunt un antrenor tanar care se alatura unui grup entuziast, de aceea Riopensia m-a convins ușor. Ma bucur ca am facut acest pas spre eșalonul secund intr-un fotbal care incepe sa conteze…

- Costel Pantilimon ar putea pleca de la Deportivo in iarna. Portarul nu mai prinde nici banca de rezerve, iar șefii deja urmaresc un alt portar. E vorba despre Kiko Casilla, de la Real Madrid, care are insa șanse mici de a ajunge acolo. Pantilimon a inceput ca titular, insa a ajuns rapid pe banca de…