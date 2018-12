Un joint pentru metroul din New York

Stiri pe aceeasi tema

- Evident, cea mai celebra si vizibila cu ai sai 92,9 metri inaltime este Libertatea,reprezentasta sub trasaturile unei femei. Dar opinia publica denunta ca metropola sufera de o grava problema de paritate femei-barbati in materie de monumente. Lasand la o parte figuri alegorice (justitie, libertate,…

- Scrisoarea lui Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este “produsul slabiciunii umane”, a fost vanduta la licitatie de casa Christie’s din New York cu 2,89 milioane de dolari, suma aproape dubla fata de estimarile initiale. “Cuvantul Dumnezeu nu este pentru mine decat expresia si produsul…

- Imagini nocturne spectaculoase la Alba Iulia. Zidul Cetatii si blocurile din fata Parcului Unirii, luminate in culorile drapelului national Locuitorii si turistii care se vor afla in strada, la Alba Iulia, in perioada Serbarilor Unirii vor avea o surpriza vizuala placuta. Zidurile Cetatii din zona Portii…

- Romania's Permanent Representative to the UN Ion Jinga, as head of the UN Peacebuilding Commission (PBC), co-chaired in New York a joint session of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) and PBC. The event was dedicated to connections between climate change and the consolidation and permanence…

- de Mike Davis_ De fapt, locatarii sunt de cele mai multe ori foarte invizibili si neputinciosi decat locuitorii bidonville-urilor. in caz de restructurare sau expulzare, adesea ei nu sunt eligibili pentru a fi despagubiti sau redestribuiti sa locuiasca in alte locatii. Spre deosebire de locuitorii maghernitelor…

- Un top modelul suedez a atras toate privirile in New York, la mult asteptata parada anuala a firmei de lenjerie Victoria’s Secret, unde a purtat pretiosul Fantasy Bra. Elsa Hosk este “ingerasul” ales pentru a purta 2018 Dream Angels Fantasy Bra, cel mai pretios si mai scump sutien din lume: a fost nevoie…

- O sticla de vin Romanee-Conti din 1945 a fost adjudecata sambata, in cadrul unei licitatii organizate de de casa Sotheby’s la New York cu 558.000 de dolari (482.000 de euro) pulverizand toate recordurile la acest capitol. Pretul final, care include toate taxele si comisioanele, a depasit cu mult estimarile…

- Metropola devine cel mai atractiv centru financiar din lume, o miscare oarecum asteptata dupa decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana si care a dus la un transfer masiv a joburilor din City of London in alte orase europene pentru a putea sa ramana pe piata unica. New York-ul s-a plasat…