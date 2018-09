Un job de vis! Primesti 1.000$ pe zi pentru a manca pizza

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de infectare cu virusul West Nile a fost semnalat, in ultimele zile, in judetul Caras-Severin. In total, ultima saptamana a adus 19 noi cazuri de meningita/meningo-encefalita cauzata de infectarea cu virusul West Nile: 5 in București, 3 in județul Iași, cate doua cazuri in județele Bacau,…

- Daca aveați vreun gand sa achiziționați un iPhone X sau iPhone 8 in perioada urmatoare, ei bine, uitați-l! Și asta pentru ca saptamana viitoare Apple va prezenta noile modele iPhone XS și iPhone 9, iar prețul actualelor modele ar urma sa scada. Astfel, nu o sa mai platiți o mie de dolari pe un smartphone…

- Grupul fondat de Jeff Bezos, omul cel mai bogat din lume, a depasit acest prag in jurul orei 15,40 GMT, cand pretul actiunii a atins 2.050,27 dolari pe Wall Street. Compania publica PetroChina a depasit pentru scurt timp pragul de 1.000 de miliarde de dolari in 2007, la listarea pe bursa, dar a coborat…

- Numai in 2018,Simona Halep a adunat din tenis aproximativ 6,5 milioane dolari fiind pe primul loc in acest an.Pe locul 1 in clasamentul all time,se mentine Serena Williams ,cu o suma impresionanta de aproximativ 90 de milioane de dolari!In acest clasament Simona Halep,apare cu castiguri de 27 milioane…

- Schimbare la varf in compania fondata de Nelu Iordache ”Gheorghe Racaru a decis, la varsta de 70 de ani, si dupa 48 de ani dedicati aviatiei, sa se retraga din functia executiva. A fost director general al Blue Air inca din prima zi a companiei (13 decembrie 2004), si si-a mentinut functia pana astazi,…

- Gigantul american Coca-Cola va cumpara lantul de cafenele Costa al britanicilor de la Whitebread, pentru 3,9 miliarde de dolari, potrivit Financial Times. Dupa anuntarea tranzactiei, actiunile Whitebread au crescut cu 18%. Grupul britanic era de mai multa vreme sub presiunea investitorilor,…

- Insula Serpilor, din Marea Neagra, a fost interzisa vreme indelungata exploratorilor, iar stancile sale au ramas astfel inconjurate de numeroase mistere. Aflata in Marea Neagra, la circa 45 de kilometri de tarmurile Romaniei si Ucrainei, Insula Serpilor a ramas un loc legendar, plin de mistere. Iata…

- Acum, la aproximativ o luna de momentul lansarii noilor smartphone-uri Apple, stim cam totul despre cele trei modele la care compania a lucrat in ultimul an. Se pare insa ca exista cateva detalii pe care nu le cunosteam, analistii Trendforce sugerand ca modelele de top de iPhone de anul acesta vor primi…