Un angajat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Suceava a fost plasat sub control judiciar sub acuzatia de trafic de minori, dupa ce impreuna cu iubita sa ar fi racolat doua minore si le-ar fi obligat sa se prostitueze, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Ancheta este derulata de procurorii Biroului Teritorial Suceava al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care au dispus inceperea urmaririi penale fata de cei doi. Initial, jandarmul, in varsta de 39 de ani, si iubita sa, de 20 de ani, sa au fost retinuti, insa…