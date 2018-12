Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm si-a cerut iubita in casatorie la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei si Centenarului Marii Uniri, de la Miercurea Ciuc, in aplauzele tuturor celor prezenti, cei doi fiind angajati ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, transmite Agerpres. Dupa ce s-a…

- Cand vine momentul cererii in casatorie mulți barbați se dau peste cap sa iasa cea mai originala și surprinzatoare cerere, dar cateodata deși iese conform planului, un mic impediment apare, precum manichiura viitoare soții.

- Un barbat din Filipine a avut o idee macabra de a-și cere iubita in casatorie. Inainte de a se vedea cu inelul pe deget, tanara a avut parte de o sperietura de zile mari. Jeffrey Delrio, un barbat din Filipine, și-a inscenat moartea! Tanarul statea intins pe un drum public din Filipine, in timp ce…

- Accident in Harghita – trei persoane au fost grav ranite in urma unui accident produs pe DN 12. In accidentul produs marți dimineața au fost implicate trei mașini, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic a anunțat ca marți dimineața, la intrarea in municipiul Miercurea Ciuc dinspre localitatea Sfantu…

- Un barbat din Harghita a fost atacat de o ursoaica. Barbatul din localitatea Sancraieni se afla la cosit, pe un camp de la marginea localitații, cand a fost atacat de o ursoaica. El a fost dus de urgența la Spitalul Județean din Miercurea Ciuc, cu rani grave, fiind supus unei operații chirurgicale complexe,…

- Emoții puternice și surprize! De asta a avut parte fosta atleta americana Jan Svendsen la Premiile Emmy 2018! Și asta pentru ca partenerul ei de viața, Glenn Weiss, a fost premiat cu un trofeu, dar mai ales ca, indragitul regizor a profitat de moment ca sa o ceara de soție in fața a zeci de […] The…

- Orice femeie iși dorește ca barbatul iubit sa-i puna marea intrebare: “Vrei sa fii soția mea?” intr-un cadru cu totul și cu totul deosebit. Și… dupa multe ore de gandire, Damian Draghici s-a decis sa-i ofere inelul de logodna iubitei sale, Cristina Stroe, in cadrul unui emisiuni, care era difuzata in…

- Moment de sarbatoare in familia lui Adrian Mutu. Fiul sau cel mare, Mario, a implinit 16 ani. Fostul fotbalist este mandru de fiul sau, astfel ca a tinut sa impartaseasca cu toata lumea fericirea din familia sa. Mario a implinit 16 ani, iar tatal sau a vrut sa-i transmita inca o data sfaturi parintesti,…