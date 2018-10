Stiri pe aceeasi tema

- La acest sfarsit de saptamana plt. Alexandru Sucutardean a obtinut un onorabil loc I in Italia la concursul de Mister & Miss Universe 2018. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Gelu-Voievod" Bistrita-Nasaud apreciaza eforturile si perseverenta subofiterului si il felicita pentru fulminanta…

- O femeie in varsta de 72 de ani din localitatea prahoveana Gorgota a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD, dupa ce s-a autoincendiat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, femeia a folosit diluant. Ea a suferit arsuri pe aproximativ 60% din…

- Un barbat in varsta de aproximativ 45 de ani a intrat, joi, in stop cardiorespirator dupa ce a cazut de la etajul 4 al Tribunalului București, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. La ora transmiterii știrii, barbatul este resuscitat…

- Referendumul pentru definirea termenului de „casatorie” in Constituție a starnit un val de discuții. Gigi Becali, cunoscut pentru credința sa puternica și militant al casatoriei dintre un barbat și o femeie, reacționeaza dur cu privire la referendumul pentru familie. „Referendumul este pentru salvarea…

- Vestea ca maestrul Nicolae Botgros a devenit tatic la 65 de ani a șocat pe toata lumea. Unde mai pui faptul ca cea care l-a facut din nou parinte este o artista cu aproape 30 de ani mai tanara decat el. Iata ca dupa toate zvonurile din ultima vreme a aparut și prima reacție a […] The post Ce a spus…

- Raluca Dragoi a povestit cum a fost snopita in bataie la o nunta, și-a pierdut cunoștința și a suferit un traumatism cerebral. Ea a spus ca a tras o spaima teribila. „Am fost invitata sa cand pe la ora doua. Am fost atacata. Prima intamplare a fost pe scena, au venit niște domni care era […] The post…

- Ilie Nastase a explicat cine este bruneta alaturi de care a fost surprins sarutandu-se. Fostul tenismen susține ca noua cucrerire este chiar șoferița lui! Desi nu au divortat inca, Brigitte Sfat si Ilie Nastase și-au gasit ”inclouitori”. In timp ce bruneta si-a gasit fericirea in bratele unui barbat…

- Reprezentantii Jandarmeriei sustin ca interventia de la protestul de vineri seara a fost pe deplin justificata, iar dispozitivele au fost dimensionate in raport cu violentele, fiind "eminamente defensive", iar actiunile au fost reactive. Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius…