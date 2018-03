Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unui jandarm a fost gasit in vestiarul Inspectoratului Judetean de Jardarmi din Alexandria, judetul Teleorman. Barbatul prezenta leziuni in zona capului ca pareau produse prin impuscare. Avea 42 de ani, era casatorit, avea un copil. In 2016 fusese avansat inainte de termen. Colegii…

- Un jandarm din Alexandria, in varsta de 42 de ani, s-a impuscat in cap, in noaptea de joi spre vineri, in incinta sediului Jandarmeriei Teleorman, cu cateva minute inainte de a intra in post, informeaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al ...

- Ofiterii DGA au descins marti dimineata, 6 martie, la Spitalul de Urgenta din Alexandria, judetul Teleorman, intr-un caz de coruptie. Managerul spitalului a declarat ca este vorba de medicul Virgil Rosoiu, dar ca nu cunoaste acuzatiile ce i se aduc acestuia.

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Giurgiu, Alexandria, Focsani, Zalau si Braila s-au dovedit a fi, in perceptia romanilor, orasele din tara cu cele mai nesatisfacatoare facilitati educationale, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de 250.000 de oameni. „Giurgiu si Alexandria…

- Orasele Brasov si Oradea sunt cele mai cautate din Romania Orasele Brasov si Oradea sunt cele mai cautate orase din România, asa reiese din studiul "Orase si cartiere din România", publicat miercuri de platforma online Storia.ro. Informatiile au fost culese online,…

- Doi elevi din Teleorman, unul de la Colegiul Tehnic General D.Praporgescu și altul de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria vor susține probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat, in prima zi de reluare a cursurilor, potrivit inspectorului școlar…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.373 locuri de munca, in data de 27 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti -…

- Autoritațile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate școlile din județ, in condițiile in care numeroase tronsoane de drum sunt blocate. In aceste condiții, zece liceeni care provin din familii din mediul rural au fost preluați de la internatul unui liceu de catre echipaje ale Inspectoratului…

- Situatia drumurilor inchise la nivelul judetului Teleorman – Ora 09.00 in Eveniment / Avand in vedere ca viscolul puternic s-a oprit in majoritatea zonelor din județ, insa cantitatea de zapada depusa este destul de mare, in cursul zilei de marti, 27 februarie 2017, drumarii vor face actiona…

- Singurul tren care circula pe ruta Alexandria – Zimnicea s-a confruntat luni dimineata cu o situatie mai putin obisnuita: podeaua vagonului a cedat, calatorii ajungand inghetati la destinatie.

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Trenuri anulate pe mai multe rute din Teleorman in Eveniment / Trenurile circula in condiții de iarna, iar in prima jumatate a zilei de luni, 26 februarie 2018, nu erau linii inchise sau trenuri blocate, porivit CFR Calatori. Totodata, pentru evitarea unor situații nedorite și pentru eliberarea…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise. "Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului, au fost inchise…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise, scrie news.ro."Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.784 locuri de munca, în data de 19 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Magazinul ALTEX din Alexandria a fost calcat de hoți in Eveniment / Cunoscutul magazin de electronice și electrocasnice de la ieșirea din municipiul Alexandria a fost spart in cursul nopții de sambata spre duminica, și, din primele informații, hoții ar fi plecat cu mai multe telefoane și tablete.…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe, respectiv 9.228,…

- Noua sala polivalenta a Oradiei va avea 5.000 de locuri, iar constructorul desemnat de Compania Naționala de Investiții este SC Construcții Erbașu SA. Noua sala se va ridica pe locul actualei Pieței Obor/Ocska. Dupa o perioada de proiectare de trei luni, ce curge incepand cu aceasta…

- Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a dat o declaratie explicita la DNA, in dosarul in care era cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, in care a aratat ca principalii vinovati in cazul sau sunt fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron Tel Drum, Marian Fiscuci.…

- Stadionul din Alexandria va fi demolat. Edilul din Alexandria cauta soluții pentru a-și putea duce la indeplinire partea sa din proiectul privind reconstrucția stadionului din oraș. Reședința județului Teleorman ar trebui sa beneficieze, in viitor, de un stadion modern, complet refacut. Pana la demararea…

- Sute de interceptari telefonice si ambientale, care ii au ca protagonisti pe fostul deputat PSD Adrian Simionescu (foto) si pe cumnatul sau, afaceristul Marian Fiscuci, primul actionar majoritar al firmei Tel Drum, au fost depuse la Inalta Curte. Fostul parlamentar discuta liber la telefon despre afaceri,…

- La numai 16 ani, Eliza Neag, eleva in clasa a XI-a a Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria, olimpica nationala la engleza si la religie, este profesoara pentru 25 de copii din satul Lada din Teleorman.

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar. In Vaslui, de exemplu,…

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…

- La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a avut loc o noua intalnire de lucru cu reprezentanții municipiilor reședința ale județelor Argeș, Calarași, Giurgiu, Dambovița, Ialomița, Prahova și Teleorman. Tema intanirii, analiza stadiului contractelor de lucrari si servicii aferente…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.251 locuri de munca, in data de 6 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 6.816,…

- Bataușele din Alexandria le dau de lucru autoritaților. Organele de ordine din Alexandria au luat hotararea de a supraveghea mai atent zona in care s-au petrecut mai multe cazuri de violența intre fete. In numai o saptamana, doua filmulețe in care doua fete din Teleorman se bat au aparut pe rețelele…

- Doua autoturisme au fost sparte de hoți in noaptea care a trecut. Ambele cazuri au avut loc in reședința județului Teleorman. Autorii nu au fost prinși, dar polițiștii fac investigații. 5 tentative de spargeri auto au avut loc in ultima luna pe raza județului Teleorman. Numai in ultimele 24 de ore hoții…

- Politistii din Teleorman au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce o eleva de la o scoala din Alexandria a fost filmata snopind în bataie o colega, pe o strada din centrul Alexandriei, fara ca cineva sa intervina. Imaginile au fost postate pe Facebook.

- Rafuiala in plina strada intre doua eleve de clasa a IX-a in Eveniment / Doua adolescente, eleve in clasa a IX-a la doua licee din Alexandria, s-au incaierat in plina strada marti, 30 ianuarie, o inregistrare cu disputa fetelor fiind distribuita in mediul online. Politistii s-au autosesizat…

- Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Vaslui a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui cu privire la cazul unui copil de 13 ani, impuscat accidental la o partida de vanatoare organizata, sambata, pe un fond de vanatoare din orasul Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Avand in vedere ca este vorba…

- In anul 2017 au fost inregistrate 12 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca și 2 accidente mortale. Sectoarele economiei naționale in care au fost inregistrate cele 12 accidente de munca cu incapacitate temporara sunt: fabricarea de mașini, utilaje, echipamente; industria construcțiilor…

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul in ziua de 24 ianuarie 2018, reluandu-si activitatea in data de 25 ianuarie 2018. Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza data de 24 ianuarie 2018, Ziua Unirii Principatelor Romane drept…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.983 locuri de munca, în data de 17 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Sibiu, Prahova,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 18.221 locuri de munca, în data de 15 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Teatrul Excelsior i-a costat pe bucuresteni, conform unei anchete realizate de platforma recorder.ro, aproape 570.000 de lei, iar jurnalistii care au cercetat subiectul spun ca din componenta actorilor care se deplaseaza in turneu in tara nu fac parte angajatii teatrului, ci colaboratori externi. Mai…

- Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 15.373 locuri de munca, în data de 10 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 74, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, judetul Teleorman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a trei persoane. Toate cele trei persoane…

- Anul 2017 in judetul Teleorman a fost marcat de interventia deosebit de dificila din aprilie a pompierilor care au reusit salvarea dintr-un put ingust a unui micut de doi ani, acesta recuperandu-se apoi desi a stat in apa rece circa 10 ore, precum si de inaugurarea noii Sali a Sporturilor din Alexandria,…

- Biblioteca Județeana „Marin Preda” Teleorman a organizat, in perioada 11-21 decembrie 2017, o serie de activitați culturale, care marcheaza cea mai mare sarbatoare creștina: Nașterea Domnului. Biblioteca și-a primit oaspeții in haine de sarbatoare, grație expoziției intitulata „Dibacie”. Aceasta a fost…

- Judecatoria din Alexandria, orasul-fief” al infractorului Liviu Dragnea, seful PSD, se alatura protestelor magistratilor pe marginea legilor care ar urma sa ingenuncheze justitia. Mai jos, intreg comunicatul. 0 0 0 0 0 0

- Traficul rutier este ingreunat, simbata, pe DN 6 Bucuresti - Alexandria, catre Teleorman, unde s-a format o coloana de masini pe o distanta de aproximativ trei kilometri, din cauza numarului mare de masini.

